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İngiliz Üsleri’nde malı bulunan Kıbrıslı Türkler bu mallarını değerlendirebilecek

İngiliz Üsleri’nde malı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne ait olan tapusu bulunan Kıbrıslı Türklerin, bu mallarını değerlendirebilecekleri bildirildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:06
İngiliz Üsleri’nde malı bulunan Kıbrıslı Türkler bu mallarını değerlendirebilecek
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Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın, İngiliz Üsleri’nde malı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne ait olan tapusu bulunan Kıbrıslı Türklerin, bu mallarını geliştirebileceklerini ve bunun, yürürlüğe konacak olan “Politik Beyan” çerçevesinde olacağını açıkladığını yazdı.
Haberde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in açıklamalarına da yer verildi.

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Son Güncelleme: 13.08.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
İngiliz Üslerinde Malı Bulunan Kıbrıslı Türkler
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