İngiliz Üsleri’nde malı bulunan Kıbrıslı Türkler bu mallarını değerlendirebilecek

Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın, İngiliz Üsleri’nde malı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne ait olan tapusu bulunan Kıbrıslı Türklerin, bu mallarını geliştirebileceklerini ve bunun, yürürlüğe konacak olan “Politik Beyan” çerçevesinde olacağını açıkladığını yazdı.

Haberde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in açıklamalarına da yer verildi.

