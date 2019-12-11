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IMF Rum yönetimini uyardı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirin meşrulaştırılması ve terörün finanse edilmesinin Güney Kıbrıs için kritik bir öncelik olmaya devam ettiğini, vurguladığı belirtildi. 

IMF Rum yönetimini uyardı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirin meşrulaştırılması ve terörün finanse edilmesinin Güney Kıbrıs için kritik bir öncelik olmaya devam ettiğini, vurguladığı belirtildi. 

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:48
IMF Rum yönetimini uyardı

Politis’in “IMF’den Kıbrıs Ekonomisi İçin On Emir” başlığıyla manşete çektiği haberine göre Güney Kıbrıs’la yaptığı 2019’a dair istişarelerini tamamlayan IMF, yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirin meşrulaştırılmasıyla mücadele meselesini Güney Kıbrıs’a tavsiyeler gündeminin en üst sırasına taşıdı, Moneyval (Avrupa Konseyi’nin, üye devletlerin uyumunu inceleyen komitesi) tarafından yapılacak bir olumsuz değerlendirmenin Güney Kıbrıs’a yapacağı olumsuz yansımalar konusunda uyardı.
IMF İcra Konseyi, 4’üncü madde çerçevesinde Güney Kıbrıs ile  2019’a dair yaptığı istişareleri tamamladı ve hazırladığı raporda, “yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirin meşrulaştırılması konularında mevcut yerel risklerin azaltılması Kıbrıs için kritik bir öncelik olmaya devam ediyor” ifadesine yer verdi.

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IMF, Rum ekonomisinin  kaydettiği  ilerlemeyi teslim etmek ve kamu borcunun 2014’e kadar Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 65’ine gerileyeceğini öngörmekle birlikte, (batık kredilerin tahsili maksatlı) açık artırmalar için etkin bir çerçeveden başlayıp adalet dağıtımında sürate ve devlet maaşlarında artışın kısıtlanmasına kadar birçok noktayı kapsayan uzun bir müdahale ve reform listesinin uygulanması gereğini vurgu ile ortaya koydu. 

 

Son Güncelleme: 11.12.2019 14:15
Anahtar Kelimeler:
Imf Rum Yönetimi Uyarı
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