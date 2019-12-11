IMF Rum yönetimini uyardı

Politis’in “IMF’den Kıbrıs Ekonomisi İçin On Emir” başlığıyla manşete çektiği haberine göre Güney Kıbrıs’la yaptığı 2019’a dair istişarelerini tamamlayan IMF, yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirin meşrulaştırılmasıyla mücadele meselesini Güney Kıbrıs’a tavsiyeler gündeminin en üst sırasına taşıdı, Moneyval (Avrupa Konseyi’nin, üye devletlerin uyumunu inceleyen komitesi) tarafından yapılacak bir olumsuz değerlendirmenin Güney Kıbrıs’a yapacağı olumsuz yansımalar konusunda uyardı.
IMF İcra Konseyi, 4’üncü madde çerçevesinde Güney Kıbrıs ile 2019’a dair yaptığı istişareleri tamamladı ve hazırladığı raporda, “yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirin meşrulaştırılması konularında mevcut yerel risklerin azaltılması Kıbrıs için kritik bir öncelik olmaya devam ediyor” ifadesine yer verdi.
Politis’in “IMF’den Kıbrıs Ekonomisi İçin On Emir” başlığıyla manşete çektiği haberine göre Güney Kıbrıs’la yaptığı 2019’a dair istişarelerini tamamlayan IMF, yasadışı faaliyetlerden edinilen gelirin meşrulaştırılmasıyla mücadele meselesini Güney Kıbrıs’a tavsiyeler gündeminin en üst sırasına taşıdı, Moneyval (Avrupa Konseyi’nin, üye devletlerin uyumunu inceleyen komitesi) tarafından yapılacak bir olumsuz değerlendirmenin Güney Kıbrıs’a yapacağı olumsuz yansımalar konusunda uyardı.