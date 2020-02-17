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Imagine programı çerçevesinde ikinci seminer

İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himaye ettiği ve çalışmaların Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi tarafından yürütüldüğü, Almanya ve UNFICYP tarafından da desteklenen “Imagine” programının faaliyetleri çerçevesinde ikinci kez seminer düzenleneceği belirtildi. 

Imagine programı çerçevesinde ikinci seminer

İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himaye ettiği ve çalışmaların Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi tarafından yürütüldüğü, Almanya ve UNFICYP tarafından da desteklenen “Imagine” programının faaliyetleri çerçevesinde ikinci kez seminer düzenleneceği belirtildi. 

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:37
Imagine programı çerçevesinde ikinci seminer
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Haravgi gazetesi, her iki tarafın eğitim bakanlıklarının da desteklediği programın 2017 yılından bugüne her iki toplumdan 4 bin 595 öğrenciyi bir araya getirdiğini; 497 öğretmenin, öğrencilere eşlik ettiğini; 254 öğretmene ise programa bağlı seminerler çerçevesinde eğitim verildiğini yazdı.
Gazete, ilk seminerin 22 Şubat 2020’de Dayanışma Evi’nde, ikincisinin ise 29 Şubat’ta Larnaka’da gerçekleştirileceğini kaydetti. 

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Gazete, seminer konusunun barış kültürü ve ırkçılık karşıtı konusunda eğitim olduğunu da yazdı.

 

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Son Güncelleme: 17.02.2020 12:52
Anahtar Kelimeler:
Imagine Programı Kıbrıs
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