Imagine programı çerçevesinde ikinci seminer

Haravgi gazetesi, her iki tarafın eğitim bakanlıklarının da desteklediği programın 2017 yılından bugüne her iki toplumdan 4 bin 595 öğrenciyi bir araya getirdiğini; 497 öğretmenin, öğrencilere eşlik ettiğini; 254 öğretmene ise programa bağlı seminerler çerçevesinde eğitim verildiğini yazdı.

Gazete, ilk seminerin 22 Şubat 2020’de Dayanışma Evi’nde, ikincisinin ise 29 Şubat’ta Larnaka’da gerçekleştirileceğini kaydetti.



Gazete, seminer konusunun barış kültürü ve ırkçılık karşıtı konusunda eğitim olduğunu da yazdı.