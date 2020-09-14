İki Toplumlu Grubun Eş Başkanlarının Demeci



İki Toplumlu “Kıbrıs Akademik Diyalog (CAD)” grubu eş başkanları Yücel Vural ve Nikos Peristianis’in, Fileleftheros gazetesine demeç verdiği haber verildi.

Vural ile Peristianis’in Kıbrıslı Türkler ile Rumların işbirliğini amaçlayan gelecekle ilgili cesur görüşler ortaya koyduklarını yazan gazete, “Kıbrıs Akademik Diyalog” grubunun ise, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda sistematik bir şekilde yeni fikirler ileriye götürülmesini hedeflediğini iletti.

Vural ile Peristianis’in bir süre önce Kıbrıs’ta yarı-başkanlık sistemi benimsenmesini savunduklarını kaydeden gazete, iki eş başkanın şimdi de kapalı bölge Maraş konusuyla ilgili bazı fikirlerle ortaya çıktıklarını ifade etti.



Habere göre, herhangi bir problemdeki çözümün tek başına gelmediğini dile getiren Peristianis, Kıbrıslıların gelecekle ilgili sorumluluklarını üstlenmeleri ve çözümü zorlamalarının zamanı olduğunu savundu.CAD’nin yeni fikirler ortaya koymaya çalıştığını ve kısa zaman önce Maraş’la ilgili yeni bir çalışma ileriye götürdüğünü dile getiren Peristianis, iki toplumdan belediye yetkililerinin temsilcilerini bir araya getirdiklerini ve “Maraş’ın bir engelden çözüm için katalizöre dönüşebileceği konusunda genel bir kanı olduğunu” belirtti.Maraş’la ilgili çözümün bileşenlerinin uzun zamandır var olduğunu dile getiren Yücel Vural ise, Kıbrıslı Türklerin Maraş’ın açılmasından kazanacakları çok şey olduğunun bir gerçek olduğunu savundu.Kentin, kozmopolit, turistik ve kültürel bir merkez olarak tarihteki rolünü yine bulması gerektiğini dile getiren Vural, şahsi olarak kendisinin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ivme katabileceği mantığından hareketle, Maraş’ın çözüm için katalizör görevi görebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.