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İbrahim Ramadan’ın Mormenekşe’deki malı…

İbrahim Ramadan’ın Mormenekşe’deki malı…

14 Haziran 2019 Cuma 09:23
İbrahim Ramadan’ın Mormenekşe’deki malı…

RUM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI “ENDİŞELENMEYİN” AÇIKLAMASI YAPTI

POLİTİS, İSTİMLAK KONUSUNDA TEK KELİME EDİLMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Ramadan isimli Kıbrıslı Türk’ün, Dromolaksia’daki (Mormenekşe) malı üzerine ev yapan ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne kira ödeyen 22 Rum’a avukatı aracılığıyla mektup göndermesi üzerine Rum İçişleri Bakanlığı da sözkonusu Rumlardan “endişelenmemelerini” istediği bir açıklama yaptı.
Politis “İçişleri Bakanlığı Dromolaksia (Mormenekşe) Hakkında… İstimlâk Konusunda Tek Kelime Yok” başlıklı haberinde yer verdiği bakanlık açıklamasının içerisinde Ramadan’ın malının istimlâkine dair tek kelimeye yer verilmediğine dikkat çekti.
Habere göre, açıklamada “kendi evini inşa planı kapsamında verilen Kıbrıs Türk arazisinin 22 aileye ‘yasal’  olarak verildiği, tasarrufu ve kullanımı açısından hiçbir endişeye gerek olmadığı” savunuldu. 
Ramadan’ın, Rum avukatı aracılığıyla gönderdiği mektubun içeriğinin de yorumlandığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

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“Kıbrıs Türk mallarının tamamı, Kıbrıs Türk Malları Yasası maddeleri tahtında Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin yönetimine girmiştir. İlgili yasada, Kıbrıslı Türk mal sahibinin bütün hak ve yükümlülüklerinin, Kıbrıs sorunu hallolana kadar Vasilik yetkisinde olduğu açıkça belirtilmektedir.
Bahse konu parselin, adına kayıtlı mal sahibine verilmesi için Vasiliğe somut bir başvuru yapılmamıştır. İlgili parselin hibe yoluyla transferi sırasında, yukarıda anılan yasa yazılı olarak vurgulanmıştır. 
Mektuplar konusunda, Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’ne başvurularak, kişisel verilerin korunması yasasının ihlal edilip edilmediğinin birinci elden tespiti istenmiştir.” 
 

Son Güncelleme: 14.06.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Ibrahim RamadanMormenekşe
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