Hristofyas’ın adının yer aldığı levhaya boyalı saldırı

Haravgi ve diğer gazetelere göre, saldırıyı kimliği belirsiz kişiler Pazartesi gecesi yaptı.
Gazete, saldırıda kullanılan rengin, saldırganların siyasi-ideolojik kimliğini de ortaya koyduğunu iddia etti.
Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın adının verildiği Larnaka’daki caddede monteli isim levhasına boyayla saldırıldı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre, saldırıyı kimliği belirsiz kişiler Pazartesi gecesi yaptı.
Gazete, saldırıda kullanılan rengin, saldırganların siyasi-ideolojik kimliğini de ortaya koyduğunu iddia etti.