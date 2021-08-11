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Hristofyas’ın adının yer aldığı levhaya boyalı saldırı

Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın adının verildiği Larnaka’daki caddede monteli isim levhasına boyayla saldırıldı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30
Hristofyas’ın adının yer aldığı levhaya boyalı saldırı

Haravgi ve diğer gazetelere göre, saldırıyı kimliği belirsiz kişiler Pazartesi gecesi yaptı.

Gazete, saldırıda kullanılan rengin, saldırganların siyasi-ideolojik kimliğini de ortaya koyduğunu iddia etti.

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Rum yönetiminin eylemi,“bu tür eylemler anlaşmazlık ortamı oluşmasına yardımcı olur, kabul edilemez”, EDEK’in de “siyasi veya diğer inançlara bakılmaksızın karşı görüşe saygı gösterilmesi şart” diyerek kınadığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 11.08.2021 14:30
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