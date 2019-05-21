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Hristofyas için İsrail’den yoğun bakım uzmanı geliyor

Hristofyas için İsrail’den yoğun bakım uzmanı geliyor

21 Mayıs 2019 Salı 07:21
Hristofyas için İsrail’den yoğun bakım uzmanı geliyor

Sağlık durumunun kötüleşmesiyle dün Güney Lefkoşa’daki devlet hastanesinin yoğun bakım servisine alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas için İsrail’den yoğun bakım uzmanı doktor geliyor.

Hristofyas’ın geçtiğimiz Cumartesiden bu yana solunum problemlerinden ötürü hastanede tedavi gördüğünü yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün akşamüzeri yaptığı açıklamaya göre, Hristofyas’ın 18 Mayıs’tan bu yana Lefkoşa Rum Genel Hastanesi organ nakli bölümünde tedavi gördüğünü ve solunumundaki problemlerin artması üzerine dün yoğun bakıma alındığını belirttiler.

Hristofyas’ın durumunun kritik olduğu, Sağlık Bakanı’nın Hristofyas’ın doktorlarıyla sürekli irtibatta olduğu ve bakanlığın, Hristofyas’ın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir gelişme konusunda yeni açıklama yapacağı da ifade edildi.

Ailesinin Hristofyas’ın yanında bulunduğu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun da Hristofyas’ı ziyaret ettiği bildirdi.

ANASTASİADİS DE ZİYARET ETTİ

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün akşam Hristofyas’ı ziyaret ettiği ve hastane çıkışında yaptığı açıklamada Hristofyas’ın “zor zamanlar geçirdiğini” söyleyerek, üzüntüsünü dile getirdiği belirtildi.

Anastasiadis, Hristofyas’la gençlik yıllarından bugüne kadar siyasi bir yol kat ettiklerini ve kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu da ekledi.

İSRAİL’DEN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ UZMANI GELİYOR

Rum haber kaynaklarına bugün yansıyan haberlerde ise Hristofyas için bugün İsrail’den yoğun bakım ünitesi uzmanı doktor geleceği belirtildi.

Haberlerde, Hristofyas’ın durumunun kritik, fakat istikrarlı olduğu da kaydedildi.

Dimitris Hristofyas, 2008-2013 yılları arasında Rum Yönetimi Başkanlığı yapmıştı.

Son Güncelleme: 21.05.2019 10:32
Anahtar Kelimeler:
Hristofyas
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