Hristofyas aleyhindeki dava düştü

Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın başkanlık dokunulmazlığının Anayasa’nın 45(6) maddesi uyarınca, görev süresinin dolmasından ardından da devam ettiğini dün beyan ederek, 2011 yılında “Mari’deki” (Tatlısu) deniz üssünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden deniz albayı Andreas İoannidis’in yakınlarının Hristofyas’tan tazminat talebinde bulundukları davayı reddettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre mahkeme, davalının, görev süresinin dolmasının ardından da dokunulmazlığa sahip olduğunu ve başkanlık dokunulmazlığının başkanlık görevi süresiyle sınırlandırılmasının, bunun var olmasının sebebini etkisiz hale getireceğini ekledi.