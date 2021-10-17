banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
Gururlandık!
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Pelekanos'dan Tatar'a yanıt!
Otostop çeken öğrenciye hem darp hem tecavüz!
Hem darp, hem tecavüz!
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
banner376

Hristodulidis, Türkiye'yi AB ve BM’ye mektupla şikayet etti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki eylemleri ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) araştırma yapan Nautical Geo isimli gemiye yönelik müdahaleleri sebebiyle, AB ve BM’ye mektup gönderdi.

17 Ekim 2021 Pazar 11:30
Hristodulidis, Türkiye'yi AB ve BM’ye mektupla şikayet etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş ve Nautical Geo gemilerine yönelik eylemlerinin önlenmesi amacıyla AB ve BM’ye mektup gönderdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, yarın Lüksemburg’da bir araya gelecek AB Bakanlar Komitesi toplantısı öncesinde zemin hazırlamak amacıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell ve AB’li mevkidaşlarına mektup göndererek Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki eylemleri ve araştırma gemisi Nautica Geo’nun sözde “taciz edilmesi” konusunda bilgi aktardığını yazdı.

Hristodulidis’in mektuplarının, Türkiye’ye yönelik önlemler alınması konusunun görüşülmesi zeminini hazırlaması çerçevesinde gönderildiklerini vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Hacihrisanthu’nun ise New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerini de bilgilendireceğini belirtti.

HRİSTODULİDİS: “AÇIKLAMALARA EYLEMLER DE EŞLİK ETMELİ”

banner341
Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Hristodulidis’in dün Baf’ta bir üniversitede yer alan bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “AB ve üçüncü ülkelerin dile getirdikleri desteklerini eylemlere de dökmeleri gerektiğini” savundu.

Habere göre Hristodulidis konuşmasında, “AB ve üçüncü ülkelerin, Türkiye’nin yasa dışı eylemleri konusunda ifade ettikleri desteği eyleme de dönüştürmeleri gerektiğini” belirtti.

Pazartesi günü Lüksemburg’da yapılacak Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısındaki hedefinin de bu desteğin fiiliyata dökülmesini sağlamak olacağını vurgulayan Hristodulidis, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleriyle de temas halinde olduklarını, dün ise BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerini bilgilendirdiklerini ifade etti.

Hristodulidis, Cuma akşamı ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Bakan Yardımcısı’nın “Türkiye’nin eylemlerinden ötürü duyduğu endişeyi dile getirdiğini” iddia ederek önümüzdeki hafta ise, Rus mevkidaşıyla görüşmek için Moskova’ya gideceğini vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 17.10.2021 11:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumların yüzde 17,6’sı fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya
Rumların yüzde 17,6’sı fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya
Petridis ile Dimitriu Türkiye'yi suçladı
Petridis ile Dimitriu Türkiye'yi suçladı
Silvestros: "Çok isteyince engeller yok olur"
Silvestros: "Çok isteyince engeller yok olur"
Rum Yönetimi’nden “meb” konusunda Türkiye’ye iki öneri
Rum Yönetimi’nden “meb” konusunda Türkiye’ye iki öneri
Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için
Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için
St Barnabas’ta ayin
St Barnabas’ta ayin
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan bir can kaybı, 99 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan bir can kaybı, 99 yeni vaka
Akel’den Kıbrıslı Türklere destek
Akel’den Kıbrıslı Türklere destek
Politis: “Özel temsilci atanmaması BM’deki iletişimsizlik ve kelime hatası”
Politis: “Özel temsilci atanmaması BM’deki iletişimsizlik ve kelime hatası”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim