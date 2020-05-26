Hristodulidis İsrail’in yeni Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştü

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in telefon görüşmesinde Ashkenazi’yi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından özel bir konjonktürde yeni görevini devralmasından ötürü kutladığını yazdı.

İki bakanın görüşmede, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının önemi, aynı zamanda ABD’nin de bu iş birliğine “ad hoc tematik katılımı” konusunda hem fikir oldukları da belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı’nın girişimiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Güney Kıbrıs ve İsrail’de koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi ve AB-İsrail ilişkileri konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu yazan gazete, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik öneme sahip ilişkiler ile bunların daha da derinleştirilmesinin de ele alındığını belirtti.

Hristodulidis ile Ashkenazi’nin, iki ülkenin bölgede güvenlik ve iş birliği ortamı inşa edilmesine dair ortak yaklaşımına bağlı olarak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesindeki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.