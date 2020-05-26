Hristodulidis İsrail’in yeni Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştü

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in telefon görüşmesinde Ashkenazi’yi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından özel bir konjonktürde yeni görevini devralmasından ötürü kutladığını yazdı.
İki bakanın görüşmede, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının önemi, aynı zamanda ABD’nin de bu iş birliğine “ad hoc tematik katılımı” konusunda hem fikir oldukları da belirtildi.
Hristodulidis ile Ashkenazi’nin, iki ülkenin bölgede güvenlik ve iş birliği ortamı inşa edilmesine dair ortak yaklaşımına bağlı olarak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesindeki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.