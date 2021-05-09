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Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yarın yapılacak olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gidiyor. 

09 Mayıs 2021 Pazar 13:00
Hristodulidis, Brüksel’e gidiyor
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Rum haber kaynaklarına göre, Afganistan, AB-Rusya ilişkileri, Lübnan’daki durum, Filistin seçimlerinin ertelenmesi gibi konuların ele alınacağı toplantıda, Hristodulidis, Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmi konferansın sonuçları konusunda mevkidaşlarını bilgilendirecek.

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Son Güncelleme: 09.05.2021 13:32
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