banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
banner376

Her türlü yasak madde kullanımında artış saptandı

Güney Kıbrıs Bağımlılıklarla Mücadele Otoritesi Başkanı Dr. Hristods Minas, koronavirüs sebepli kapanma döneminde bağımlılık yapan yasaklı maddelerin tümünün kullanımında artış gözlemlendiğini açıkladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 14:15
Her türlü yasak madde kullanımında artış saptandı
banner337

Alihtia ve diğer gazetelere göre, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Karşıtı Günü dolayısıyla 2020 yılı raporunu açıklayan Minas, kapalı olunan dönemde yasadışı maddeye erişimin, -Baf, Larnaka ve Ay. Napa’da amfetamin hariç-  azaldığını ancak açılımın yaşandığı Temmuz 2020’de bütün yasak maddelerin kullanımında artış meydana geldiğini söyledi.

Minas hafta sonları Lefkoşa ve Ay. Napa’da ecstasy ve kokain kullanımının tavan yaptığını, kokain kullanımının Lefkoşa’da, amfetaminin de Baf’ta zaman zaman artış gösterdiğini söyledi. Minas, hintkeneviri kullanımının kapalı dönemde neredeyse sıfırlandığını ancak açılmayla birlikte Lefkoşa ve Ay. Napa’da arttığını belirtti.

banner341
Aynı gazete, Rum Narkotik polisinin önceki gün düzenlediği olaylı operasyon sonucunda yakaladığı 46 yaşındaki Rum’un, tasarrufunda çeşitli miktarlarda amfetamin ve eroinle çeşitli saldırı aletleri ele geçirdiğini bildirdi.

Gazeteye göre, hakkında iki de trafik ve hırsızlık tutuklama emri bulunan Larnakalı Rumu uyuşturucu nedeniyle arayan polisten, kendini aracına kilitleyerek kaçmaya çalıştı ve aracın kapısını açmayı başaran polise saldırdı. Kişinin tasarrufunda poşetlenmiş ve satışa hazır halde 1,37 gram amfetamin ve 0,11gram eroin, hassas terazi, bıçak ve demir cop bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 26.06.2021 14:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Yüksek Mahkemesi 3 Kişiyi ABD’ye iade ediyor
Rum Yüksek Mahkemesi 3 Kişiyi ABD’ye iade ediyor
Güney Kıbrıs’ta 169 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 169 yeni vaka
Anastasiadis-Guterres görüşmesi...
Anastasiadis-Guterres görüşmesi...
Türkiye AİHM’deki iki davaya yanıt verdi
Türkiye AİHM’deki iki davaya yanıt verdi
Güney Kıbrıs’ta 5 Hint varyantı tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta 5 Hint varyantı tespit edildi
BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix adada temaslarda bulunuyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix adada temaslarda bulunuyor
Güney Kıbrıs’ta bugün 175 pozitif vaka saptandı
Güney Kıbrıs’ta bugün 175 pozitif vaka saptandı
Tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor
Tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 167 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 167 yeni vaka
Hint mutasyonu vaka sayısını yeniden artırabilir!
Hint mutasyonu vaka sayısını yeniden artırabilir!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim