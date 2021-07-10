Guterres’in rapor taslaklarıyla ilgili ilk değerlendirme

Rum yönetimi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu ile ilgili rapor taslaklarında “Kıbrıs sorununda istenilen çözüm şekli ile ilgili yersiz beklentiler yaratacak ifadelerden kaçınıldığı” görüşünde.