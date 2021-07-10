Guterres’in rapor taslaklarıyla ilgili ilk değerlendirme

Rum radyosu, Sözcü Marios Pelekanos’un, rapor taslaklarıyla ilgili ilk değerlendirmesini yazılı yaptığını duyurdu.Pelekanos “İlk değerlendirme olarak, Kıbrıs sorununun istenilen çözüm şekliyle ilgili gerek Türkiye’de gerek Kıbrıs Türk liderliğinde yersiz beklentiler yaratabilecek ifadelerden kaçınıldığını vurgulamak gerekir” dedi.
Pelekanos, rapor taslaklarının Rum yönetiminin bilgisinde olduğunu, inceleyeceğini ve gerekli görmesi halinde itirazlarını ileteceğini, görüşünü ise raporlar resmîleştiğinde açıklayacağını ekledi.