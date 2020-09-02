banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1088
ALTIN
466.463
DOLAR
7.3631
STERLİN
9.8684
EURO
8.7283
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

Guterres’in Mektubu Rum Basınında

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği Maraş içerikli mektup, Rum basınında bugün geniş şekilde yer aldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
Guterres’in Mektubu Rum Basınında
banner337
banner351

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği Maraş içerikli mektup, Rum basınında bugün geniş şekilde yer aldı.

Haberi “Maraş İçin Müdahale- Kapalı Şehir İle İlgili Teyitler ve Tavsiyelerle Birlikte BM Genel Sekreterin Anastasiadis’e Mektubu” başlıklarıyla veren Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Maraş konusunda, BM Genel Sekreteri’ne yönelik mesajları ve telefonunun, Guterres’in Anastasiadis’e gönderdiği mektupla sonuç getirdiğini yazdı.

banner341
Gazete, Guterres’in mektubunda tüm konuyu yakından izlediğine dair Anastasiadis’e güvence verdiğini yazarken Guterres’in Anastasiadis’e yönelik yanıt mektubunun basına dün açıklandığını yazdı.

Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mektubuna ilişkin haberi “Güvenlik Konseyi Kararlarına Uygun Olmayan Herhangi Bir Eylem Yok-Maraş ile İlgili Guterres’in Endişeleri” başlıklarını kullanırken, gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Anastasiadis’in Maraş konusundaki endişelerini ciddi şekilde değerlendirdiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise habere “BM, Maraş Konusunu Yakından Takip Ediyor” başlığıyla yer verdi.

banner360
Son Güncelleme: 02.09.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
GuterresRum Yönetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavroyannis Başkanlığındaki Teknik Komiteler Toplantısı
Mavroyannis Başkanlığındaki Teknik Komiteler Toplantısı
Rum Yönetimi Türkiye’nin Derhal 103 Milyon Euro Ödemesini İstiyor
Rum Yönetimi Türkiye’nin Derhal 103 Milyon Euro Ödemesini İstiyor
Pilidu: “Enerji Planlamalarımızda Daha Fazla Erteleme Görüşülmüyor”
Pilidu: “Enerji Planlamalarımızda Daha Fazla Erteleme Görüşülmüyor”
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka
Guterres’ten Anastasiadis’e Mektup
Guterres’ten Anastasiadis’e Mektup
Kamu Maliyesinde 930 milyon Euro açık
Kamu Maliyesinde 930 milyon Euro açık
Neofitu Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirmelerde bulundu
Neofitu Kıbrıs sorunu konusunda değerlendirmelerde bulundu
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Güney Kıbrıs’ta Golf Turnuvası
Chevron İle Noble Energy Şirketlerinden Anastasiadis’e Afrodit İle İlgili Taahhüt
Chevron İle Noble Energy Şirketlerinden Anastasiadis’e Afrodit İle İlgili Taahhüt
Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu
Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim