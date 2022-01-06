banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: “Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde”
Okullarda tarama yapılıyor
Ataoğlu iddialı
Ataoğlu iddialı
KTAMS'dan açıklama
KTAMS'dan açıklama
Arıklı ve YDP için son şans…
Arıklı ve YDP için son...
banner404
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

Guterres Unfıcyp’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını istedi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iki raporundan biri olan UNFICYP raporunda, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını talep ettiği belirtildi. 

06 Ocak 2022 Perşembe 13:30
Guterres Unfıcyp’in görev süresinin altı ay daha uzatılmasını istedi

Rum basını Guterres’in, iyi niyet misyonu ve UNFICYP raporlarının içeriklerine bugün de yer vermeye devam etti. 
Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin, Güvelik Konseyi’ne yönelik iki raporunda da,  Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazın sonlandırılması ve diyaloğun yeniden başlaması için öneri sunmadığına dikkati çekti. 
Guterres’in öneri sunmak yerine “barış görüşmelerinin gelecekte yeniden başlamasının sağlanmasına ilişkin ortak zeminin bulunması perspektifleri konusunda Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların gittikçe daha şüpheci olmasıyla, istikrarsızlık ve iç iç politika sahnesinin, ek sorunlar yarattığına” vurgu yaptığını yazan gazete Guterres’in, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün(UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önerdiğini belirtti. 
Habere göre Guterres, son altı ayda iki taraf ve toplum arasındaki güvensizliğin daha da derinleştiğinin gözlemlendiğini belirterek iki lideri ve temsilcilerini, aralarındaki diyaloğu sürdürmeleri konusunda cesaretlendirdi. 
Guterres ayrıca iki toplum arasındaki iletişim eksikliği konusundaki endişesini de dile getirirken iki lideri, aralarındaki iş birliğini ve doğrudan temas konusunda teşvik etti.
Guterres, liderlerin ve temsilcilerinin, gerekli olan siyasi desteği teknik komitelere sağlamaları, yapıcı bir diyaloğu muhafaza etmeleri ve sonuçlar elde etmelerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. 
Çıkmaz konusunda sorumluluk yüklemekten ve Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm talebinden bahsetmekten kaçınan Guterres’in, vatandaşların olası bir çözüm bulunmasına  yönelik güveninin azalmaya devam ettiğini söylemekle yetindiğini yazan gazete Guterres’in “görüşmenin, Kıbrıs için olası bir danışman atanmasına ilişkin olarak tarafların farklı pozisyonlarına yoğunlaştığı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi. 
Habere göre, Maraş konusunda ise Gutteres, “Maraş’ın kapalı bölümüyle ve ara bölgeyle ilgili atılan belirli adımların, iki taraf arasındaki güvensizliği derinleştirilmesine katkı sağladığını” belirterek Maraş konusundaki endişesini dile getirdi. 
Guterres, Maraş’taki durumdan Türkiye hükümetinin sorumlu olduğunu savunurken önceki statükoya geri dönülmesi yönündeki çağrıların da yanıtsız kaldığını söyledi. 
Guterres, BM’ye ait olmayan uçakların ara bölgeden uçuşunun yasak olmasına karşın, bu dönemde hava sahasındaki ihlallerin ve özellikle ticari insansız hava araçları tarafından yapılan ihlallerin arttığını savundu.
Guterres, resmi müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik ilerleme eksikliğinin, toprak üzerinde yeni olaylara yer açmayı sürdürmesine  ayrıca diğer tarafça kışkırtıcı olarak addedilebilen tek taraflı faaliyetlere neden olduğunu belirtti.
UNFICYP’in bu bağlamda önemli ihlalleri ve “görev muhtırasının” ihlallerine ilişkin çabayı göğüslediğini belirten Guterres, bu muhtıranın ihlal edilmesine ilişkin bir başka örneğinin, UNFICYP ile istişare edilmeksizin iki tarafa ara bölgede takip teknolojisinin desteklenmesi olduğundan söz etti. 
Guterres, ara bölge içinde meydana gelen ancak siyasi olarak kullanılan ve medya tarafından büyütülen belirli olaylardan da bahsederek bu durumun gerilimi ve güvensizliği artırdığına dikkati çekti. 

banner341
Politis gazetesi BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporuyla ilgili haberi “BM Genel Sekreteri UNFICYP’in Görev Süresinin Yenilenmesini Önerdi” başlığıyla aktarırken Guterres’in, UNFICYP raporu çerçevesinde, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmasını önerdiğini yazdı.
Haravgi gazetesi ilgili haberi “UNFICYP’in Görevi Altı Ay Daha” başlığıyla verdi. 
Habere göre Guterres raporunda Yeşil Hat Tüzüğünün, iki taraf arasındaki ekonomik ve toplumsal eşitliğin daha fazla sağlanması için tamamıyla uygulanması gerektiğine vurgu yaptı. 


ANASTASİADİS’TEN HRİSTODULİDİS’E TALİMAT 
Fileleleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri’nin raporunun Rum Yönetimi’ni, ciddi eksiklikler nedeniyle  memnun etmediğini anımsatarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ileriki günlerde BM kararlarına dönüşecek olan raporlara ilişkin Güney Kıbrıs’ın gerek isteklerinin gerekse istemediklerinin not edilmesi amacıyla Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e, hareket edeceği gidişatlar için talimat verdiğini yazdı.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoulidis, Anastasiadis’in talimatıyla, Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 üyesi ve BM Genel Sekreterlik gidişatında harekete geçti.


PARTİLER 
Fileleftheros gazetesi bazı Rum siyasi partilerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunu yorumlamaya devam ettiğini yazdı.
Habere göre DİKO açıklamasında Guterres’in “eşit mesafe” yaklaşımının, Kıbrıs sorunundaki kabul edilemez Türk taleplerini “kızıştırdığını” savundu.
DİKO, BM Genel Sekreteri’nin raporunun bu kez Rum Yönetimi için daha da kötü olduğunu, müzakere zemininden sapılmasından hiç bahsetmediğini belirtti. 
DİPA, BM mührüyle, Kıbrıs sorununda tehlikeli yollara gidildiğini belirterek hükümetin ve siyasi liderliğin, Guterres’in raporlarının içeriği konusunda tehlike çanlarını çalması gerektiğini de ifade etti. 


   

 
 

banner360
Son Güncelleme: 06.01.2022 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumca gazeteler yarın yayınlanmayacak
Rumca gazeteler yarın yayınlanmayacak
Hloraka’da “su bardaktan taştı”
Hloraka’da “su bardaktan taştı”
Güney Kıbrıs’ta 5 bin 202 yeni vaka, 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 5 bin 202 yeni vaka, 4 can kaybı
Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı
Güneyde koronavirüse karşı yeni önlemler açıklandı
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli yaşıyor
Ada genelindeki Akdeniz foku sayısı 19’a yükseldi
Ada genelindeki Akdeniz foku sayısı 19’a yükseldi
Rumlar KKTC bankalarını para aklama mı yoksa yüksek faiz için mi istiyor?
Rumlar KKTC bankalarını para aklama mı yoksa yüksek faiz için mi istiyor?
Jeoradar ve dronelarla kayıplar için araştırma yapılacak
Jeoradar ve dronelarla kayıplar için araştırma yapılacak
Anastasiadis, Fransa AB Dönem Başkanlığı hakkında konuştu
Anastasiadis, Fransa AB Dönem Başkanlığı hakkında konuştu
Güney Kıbrıs, Guterres’in raporlarından hoşnut değil
Güney Kıbrıs, Guterres’in raporlarından hoşnut değil

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim