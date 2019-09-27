banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
273.050
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9665
EURO
6.1976
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
TECAVÜZ DAVASINDA KARAR
İki yıldır kaçak yaşıyordu
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Girne'de uyuşturucu
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Guterres Nikos Anastasiadis’le görüştü

Guterres Nikos Anastasiadis’le görüştü

27 Eylül 2019 Cuma 15:02
Guterres Nikos Anastasiadis’le görüştü

ANASTASİADİS: “EKİM AYINDA NEW YORK’TA VEYA BAŞKA BİR ŞEHİRDE ÜÇLÜ GÖRÜŞME İHTİMALİ GÖRÜNÜYOR”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis New York’ta görüştü. Yerel (Kıbrıs) saati ile 15.00’te başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Fileleftheros’un New York çıkışlı haberine göre Anastasiadis  görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Genel Sekreter’e Rum tarafının tezlerini ilettiğini belirtti. Anastasiadis Ekim ayı içerisinde New York’ta veya başka bir şehirde üçlü (Akıncı –Guterres-Anastasiadis) görüşme ihtimali göründüğüne işaret etti.

banner317
Genel Sekreter ile yaptığı görüşmeyi “çok yaratıcı” diye niteleyen Anastasiadis  “Genel Sekreter’e Kıbrıs Rum tarafının 1) 2014 Ortak Açıklaması, 2) Crans Montana’yı mümkün kılan yakınlaşmalar ve 3) 30 Haziran’da sunulduğu şekliyle Guterres Çerçevesi eksenleri içerisinde diyaloğun yeniden başlamasına olanak tanıyacak Referans Şartları’nda bir anlaşmaya hazır olduğunu ilettim” dedi.

“Genel Sekreter’e anlaşma veya en azından 9 Ağustos’taki karar verilenlerin ve Sayın Lute’un (Ada’ya) geldiği ilk günlerde saptadığı Referans Şartları’nda  mutabakatın yinelenmesi yolunun bulunması için bir üçlü görüşmeye her an hazır olduğumu ilettim” diyen Anastasiadis şunları ekledi:

“Genel Sekreter’in taraflarla işbirliğine hazır olmasından, üçlü görüşmenin de, (üçlü görüşmede) sonuca varılırsa Kıbrıs sorununun dış yönleriyle ilgili müdahil tarafların, Sayın Çavuşoğlu’nun dediği gibi, görüşmelerin konusu üzerinde anlaşmaları için gayrı resmi bir beşli görüşmenin de muhtemel görünmesinden duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.”

Son Güncelleme: 27.09.2019 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu, Anastasiadis’ten Guterres’i ikna etmesini istedi
Kiprianu, Anastasiadis’ten Guterres’i ikna etmesini istedi
BM Genel Merkezi'ndeki temaslar sürüyor
BM Genel Merkezi'ndeki temaslar sürüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı'ndaki konuşması
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı'ndaki konuşması
Maraş kökenli Rumlardan barışçıl protesto eylemi
Maraş kökenli Rumlardan barışçıl protesto eylemi
Celine Dion Güney Kıbrıs’a gelecek
Celine Dion Güney Kıbrıs’a gelecek
Partilerden Anastasiadis’in  konuşmasına ilk tepkiler
Partilerden Anastasiadis’in  konuşmasına ilk tepkiler
“Kıbrıs’ta BM  Bölgesel Merkezi kurulsun” önerisi destek buldu
“Kıbrıs’ta BM  Bölgesel Merkezi kurulsun” önerisi destek buldu
Anastasiadis Bm Genel Kurulu’nda Konuştu... Referans Şartlarıyla İlgili Tutumlarını Açıkladı
Anastasiadis Bm Genel Kurulu’nda Konuştu... Referans Şartlarıyla İlgili Tutumlarını Açıkladı
Rum yönetiminin tutuklama emirleri “işe yaradı”
Rum yönetiminin tutuklama emirleri “işe yaradı”
Baf’ta kundaklama
Baf’ta kundaklama

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim