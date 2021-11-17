banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
banner405
Flaş Haber
Mutluyaka’da kaza
Kapat

Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni düzenlemeler…

Rum Yönetimi, 7 Nisan 2006’da yaptığı bir düzenleme ile Güney’de kalan Kıbrıs Türk malı ev verdiği Rum “göçmenlere”, “kullanım hakkına” sahip oldukları bu malları varislerine devretme hakkı tanıdı,  daha sonra bu evleri satan varisler oldu. Söz konusu tarihten önce ölenlerin varislerinin “bu imkândan faydalanamadığı”, benzer durumun Kıbrıs Türk malı araziler üzerine ev inşa edenler için de geçerli olduğu kaydedilerek, Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dün bu konuda hazırlanmakta olan yasal düzenlemeyi görüştüğü bildirildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 14:00
Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni düzenlemeler…

Fileleftheros “Erken Ölen Göçmenlerle İlgili Karışıklık… 2006’dan Önce Ölenlerin Varisleri Havada” başlıklı haberinde AKEL Meclis Grubu’nun, 7 Nisan 2006’dan önce ölen “hak sahiplerinin varislerinin”  bu mülkleri –mümkün olduğu halde- edinebilmesi, aynı şeyin Kıbrıs Türk malı üzerine inşa edilmiş evler konusunda da geçerli olması için bir yasa önerisi sunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Tapu Dairesi adına toplantıya katılan Luiza Malai, Rum yönetiminin, yasal boşlukları düzelten ve meclis onayına sunulma aşamasına gelen başka yasa tasarıları olduğu için Nikos Hettiros, Hristos Hristofidis ve Hristos Hristofiyas tarafından sunulan bu iki yasa önerisinin geri çekilmesini önerdi.

banner341
Malai, Meclis onayı aşamasına getirilen yasa tasarılarında 1974’ten sonra ölen bütün “hak sahiplerini” kapsayacak ve bu şekilde varislerinin, sözü edilen mülkleri devralmasını sağlayacak maddeler bulunduğunu anlattı. Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türk malı araziler üzerine kendi evini inşa edenlere hem arsa hem mali yardım verdiğine de işaret edildi.

Komite üyeleri, Rum Yönetiminin evlerini kendileri inşa etmeleri için “göçmenlere” verdiği ancak ekonomik kriz nedeniyle iade edilen ve başka “hak sahiplerine” verilen Kıbrıs Türk malı araziler bulunduğunu da hatırlattı. Bürokratlar ise Rum Yönetiminin arsa dağıtım planı ekonomik kriz nedeniyle iptal edildiği için verilemeyeceğini söyledi.  Bunun üzerine, ev inşa edemedikleri için “hak sahipleri” tarafından iade edilenler de dahil olmak üzere bütün arsalarla ilgili sayım yapılması, ve kimlerin nasıl alabileceğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Komite toplantısında kısmen Kıbrıs Türk malı arazi üzerine yapılmış konutlar, yardımcı binaları veya avluları (ana binayı) etkilemiyorsa tapu alacak aksi taktirde alamayacak. Ayrıca, “göçmenlerin” konutlarını, yasada tapu verilmesinden 5 yıl sonra öngörüsü bulunuyor olmasına rağmen bu süreden önce satabilmelerine olanak tanıyan yasal düzenleme de yapılmakta olduğu belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 17.11.2021 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta pandeminin sonlandırılması ve aşı teşviki için yeni öneriler
Güney Kıbrıs’ta pandeminin sonlandırılması ve aşı teşviki için yeni öneriler
Petridis: “Türkiye’nin tavrı AB için de tehdit”
Petridis: “Türkiye’nin tavrı AB için de tehdit”
KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki
KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki
Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor
Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor
Anastasiadis’ten açıklamalar
Anastasiadis’ten açıklamalar
Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı
Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı
KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!
KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!
Hristodulidis ve Dendias’tan koordinasyon görüşmesi
Hristodulidis ve Dendias’tan koordinasyon görüşmesi
Spehar Rum kesiminde düzenlenen konferansta konuştu
Spehar Rum kesiminde düzenlenen konferansta konuştu
Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim