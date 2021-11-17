Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni düzenlemeler…

Fileleftheros “Erken Ölen Göçmenlerle İlgili Karışıklık… 2006’dan Önce Ölenlerin Varisleri Havada” başlıklı haberinde AKEL Meclis Grubu’nun, 7 Nisan 2006’dan önce ölen “hak sahiplerinin varislerinin” bu mülkleri –mümkün olduğu halde- edinebilmesi, aynı şeyin Kıbrıs Türk malı üzerine inşa edilmiş evler konusunda da geçerli olması için bir yasa önerisi sunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Tapu Dairesi adına toplantıya katılan Luiza Malai, Rum yönetiminin, yasal boşlukları düzelten ve meclis onayına sunulma aşamasına gelen başka yasa tasarıları olduğu için Nikos Hettiros, Hristos Hristofidis ve Hristos Hristofiyas tarafından sunulan bu iki yasa önerisinin geri çekilmesini önerdi.

Malai, Meclis onayı aşamasına getirilen yasa tasarılarında 1974’ten sonra ölen bütün “hak sahiplerini” kapsayacak ve bu şekilde varislerinin, sözü edilen mülkleri devralmasını sağlayacak maddeler bulunduğunu anlattı. Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türk malı araziler üzerine kendi evini inşa edenlere hem arsa hem mali yardım verdiğine de işaret edildi.

Komite üyeleri, Rum Yönetiminin evlerini kendileri inşa etmeleri için “göçmenlere” verdiği ancak ekonomik kriz nedeniyle iade edilen ve başka “hak sahiplerine” verilen Kıbrıs Türk malı araziler bulunduğunu da hatırlattı. Bürokratlar ise Rum Yönetiminin arsa dağıtım planı ekonomik kriz nedeniyle iptal edildiği için verilemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, ev inşa edemedikleri için “hak sahipleri” tarafından iade edilenler de dahil olmak üzere bütün arsalarla ilgili sayım yapılması, ve kimlerin nasıl alabileceğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Komite toplantısında kısmen Kıbrıs Türk malı arazi üzerine yapılmış konutlar, yardımcı binaları veya avluları (ana binayı) etkilemiyorsa tapu alacak aksi taktirde alamayacak. Ayrıca, “göçmenlerin” konutlarını, yasada tapu verilmesinden 5 yıl sonra öngörüsü bulunuyor olmasına rağmen bu süreden önce satabilmelerine olanak tanıyan yasal düzenleme de yapılmakta olduğu belirtildi.