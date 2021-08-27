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Güneyde 6 can kaybı, 324 vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 487 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 6 kişi de hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2021 Cuma 19:45
Güneyde 6 can kaybı, 324 vaka

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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 487 test neticesinde 324 yeni vaka belirlendi, 6 kişi de hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları ölen kişilerin 42, 43, 46, 65, 87 ve 89 yaşlarındaki erkek hastalar olduğunu belirtti. Toplam ölü sayısı 496’ya vaka sayısı ise 112 bin 856’ya yükseldi.

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Son Güncelleme: 27.08.2021 20:37
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