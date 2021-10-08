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Güney Kıbrıs’tan Türkiye aleyhine mahkeme kararı

Güney Kıbrıs’ta, 4 Kıbrıslı Rum davacının, Türkiye aleyhine açtıkları dava sonucunda, mülklerine ilişkin kullanım kaybı nedeniyle Türkiye’nin 39 milyon Euro’dan fazla  tazminata mahkum edildiği belirtildi.

08 Ekim 2021 Cuma 12:15
Güney Kıbrıs’tan Türkiye aleyhine mahkeme kararı

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, sözde “Girne Kaza Mahkemesi”nin her biri için sırasıyla, yasal faizleriyle birlikte, 2 milyon 670 bin 610; 16 milyon 660 bin 428; 8 bin 429 967 ve 11 milyon 525 bin 958 Euro tazminat kararı verdiğini yazdı.
Habere göre mahkeme ayrıca Türkiye’nin 30 gün içince taşınmaz malları yasal sahiplerine geri iade etmesine de hükmetti.
Davacıların KKTC’deki “Taşınmaz Mal Komisyonu” ve “Yüksek İdare Mahkemesi’nin” kanuna aykırılığını ve geçersizliğini talep etmesi üzerine, mahkemenin değerlendirmesinin, “mevcut mahkemenin, kurulmasını ve işleve geçmesini karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını bozma yetkisine sahip olmadığı” şeklinde olduğunu da ifade etti. 

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Gazete Türkiye’nin dava sürecinde yer almadığını da belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 08.10.2021 15:34
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