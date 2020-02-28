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Tufan Erhürman

Güney Kıbrıs’tan defalarca sınır dışı edilen ve geri gelen İranlı

Güney Kıbrıs’tan, yasa dışı göçmen olarak 1993 yılından itibaren 4 kez sınır dışı edilen ve Mayıs 2017’de KKTC üzerinden olmak üzere 5 kez geri dönen ve şu anda hapiste tutuklu olan  İranlının, Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı tutukluluğunun yasa dışı olduğuna dair talebinin ret edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’tan defalarca sınır dışı edilen ve geri gelen İranlı

Güney Kıbrıs’tan, yasa dışı göçmen olarak 1993 yılından itibaren 4 kez sınır dışı edilen ve Mayıs 2017’de KKTC üzerinden olmak üzere 5 kez geri dönen ve şu anda hapiste tutuklu olan  İranlının, Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı tutukluluğunun yasa dışı olduğuna dair talebinin ret edildiği belirtildi.

28 Şubat 2020 Cuma 10:00
Güney Kıbrıs’tan defalarca sınır dışı edilen ve geri gelen İranlı
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Alithia gazetesi, Rum Yüksek Mahkemesi’nin, İranlının tutukluluğunun devam etmesinin yasa dışı olduğu yönündeki ayrıca Rum Yönetimi’nden istediği  siyasi korumaya ilişkin  talebi ret ettiğini yazdı.

Bahse konu İranlının, Güney Kıbrıs’a ilk kez 1993 yılında geldiğini ve geçici ziyaret izni aldığını, 1994 yılında hakkında çıkarılan tutuklama emrinin ardından tutuklanarak sınır dışı edildiğini ayrıca bilgilerinin stop-liste dahil edildiğini yazan gazete, İranlının, 1998 yılında yeniden Güney Kıbrıs’a geldiğini, girişine izin verilmemekle birlikte aynı uçakla Tahran’a geri gönderildiğini, 2002 yılında ise ziyaretçi izniyle birlikte sahte pasaportla ülkeye yeniden geldiğini, ziyaretçi izninin bitmesinin ardından 2006 yılına kadar ülkede yasa dışı olarak ikamet etmeye devam ettiğini, 2007 yılında ise sahte evrak düzenleme suçlarından dolayı yeniden sınır dışı edildiğini belirtti.

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Habere göre İranlı, 2016 yılında ise Londra’ya gitmek için yeniden Larnaka Havalimanı’nda görünürken ibraz ettiği Bulgar pasaportunun sahte olduğunun anlaşılması üzerine tutuklandı ve 8 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

İranlı 2017 yılında ise yeniden sınır dışı edilirken aynı yıl içerisinde Mart 2017’de ise Ercan Havalimanı üzerinden Ada’ya gelerek Güney Kıbrıs’a giriş yaptı.

İranlı, son olarak 11 Şubat 2018’de ise Limasol’daki bir restoranda tespit edilerek tutuklandı.

Son Güncelleme: 28.02.2020 13:51
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs’tan Defalarca Sınır Dışı Edilen Iranlı
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