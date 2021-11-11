banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı görüşülüyor
Hükümet programı görüşülüyor
Dün 11 tane yangın çıktı
1 günde 11 yangın!
YÖDAK’ta taht kavgaları…
YÖDAK’ta taht kavgaları…
Rüzgarın hızı saate 117 kilometreye kadar ulaştı
Fırtınanın etkisindeyiz!
banner404

Güney Kıbrıs’taki yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı üçe katlandı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hasta sayısının son günlerde üçe katlandığı bildirildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 10:00
Güney Kıbrıs’taki yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı üçe katlandı

Fileleftheros gazetesi, hastaneye yatışı yapılan Covid-19 hasta sayısının günlük 5-6 civarındayken, son günlerde 15-16’ya çıktığını ve servislerdeki doluluk oranının da yüzde yüze yaklaştığını yazdı.

Haberde, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) hastanelerin durumu ve sağlık sistemiyle ilgili tehlike çanlarının çaldığını belirttiği kaydedildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Covid-19 hastalarının yanı sıra bronşit, zatürre ve benzeri mevsimsel enfeksiyonlar nedeniyle hastanelere yoğun hasta akışı bulunduğunu ve bu durumun, hastaneler üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.

banner341
Haberde, son haftalarda Lefkoşa Genel Hastanesi’nde her gün 30 civarında entübe hastanın tedavi görmekte olduğu belirtildi.

Bu arada Alithia gazetesi de, Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre 51 bin 116 Covid-19 testi sonucunda 277 yeni vaka saptandığını ve 85 yaşındaki bir erkek hastanın da hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 126 bin 772’ye, ölüm sayısı da 577’ye ulaştı.

banner360
Son Güncelleme: 11.11.2021 11:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıslı Rumların yüzde 66’’sı Rum hükümetine güvenmiyor
Kıbrıslı Rumların yüzde 66’’sı Rum hükümetine güvenmiyor
Aşağı Baf limanında mültecilerin olduğu bir tekne tespit edildi
Aşağı Baf limanında mültecilerin olduğu bir tekne tespit edildi
Baf Havaalanı, Ekim'de tüm zamanların en fazla yolcusunu ağırladı
Baf Havaalanı, Ekim'de tüm zamanların en fazla yolcusunu ağırladı
Güney Kıbrıs’ın koronavirüs bilançosu: “1 can kaybı, 275 yeni vaka”
Güney Kıbrıs’ın koronavirüs bilançosu: “1 can kaybı, 275 yeni vaka”
Hristodulidis’in “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki görevine son verildi
Hristodulidis’in “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki görevine son verildi
Kızılyürek’ten Rum Radyo Televizyon Kurumu’na eleştiri
Kızılyürek’ten Rum Radyo Televizyon Kurumu’na eleştiri
Saray’da “çok gizli” gündemli toplantı
Saray’da “çok gizli” gündemli toplantı
Elam doğum oranlarını gündeme getirdi
Elam doğum oranlarını gündeme getirdi
Puros: "Devlet, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun aracısı gibi"
Puros: "Devlet, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun aracısı gibi"
Dışişleri Bakanlarından Atina’da dörtlü zirve
Dışişleri Bakanlarından Atina’da dörtlü zirve

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim