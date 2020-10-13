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Güney Kıbrıs’ta yeni rekor

Akşam üzeri 62 yeni koronavirüs vakası açıklayan Güney Kıbrıs’ta, akşam saatlerinde 21 yeni vaka daha açıklandı.

13 Ekim 2020 Salı 21:57
Güney Kıbrıs’ta yeni rekor
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Akşam üzeri 62 yeni koronavirüs vakası açıklayan Güney Kıbrıs’ta, akşam saatlerinde 21 yeni vaka daha açıklandı.

Son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 83’e yükseldi. Bu, Mart ayından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Daha önceki en yüksek vaka sayısı 1 Nisan’da 58 olarak saptanmıştı.

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Son açıklanan sayı ile birlikte toplam vakalar 2 bin 130’a yükselmiş oldu.

Rum yetkililer, 21 yeni vakayla ilgili detayların yarın paylaşılacağını bildirdi.

Daha önceki açıklamada, Limasol’da çok sayıda vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

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Son Güncelleme: 13.10.2020 22:09
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