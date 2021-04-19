banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sadece çok yazık diyecek gücüm var!
Sadece çok yazık diyecek gücüm...
Laiklik dinsizlik değildir?
Laiklik dinsizlik değildir?
Bu kadarını hak etmedik!
Bu kadarını hak etmedik!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili açıklamalara müdahale etmeli!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili...
banner376

Güney Kıbrıs’ta vakaların artışı nedeniyle önlemlerinin artırılması gündemde

Başkanlık Sarayı'nda gelişmelerin değerlendirildiği olağanüstü toplantı yapıldı. 

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:00
Güney Kıbrıs’ta vakaların artışı nedeniyle önlemlerinin artırılması gündemde
banner337

Alithia gazetesi, vakaların son günlerde 800’lere ulaşması nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, müdahil makamları epidemiyolojik durum değerlendirmesi yapmak üzere Başkanlık Sarayı’nda olağanüstü toplantıya çağırdığını ve yetkililerin, vakaların ileriki günlerde bu denli yüksek seyretmesi halinde, sert tedbirler alınması gerekeceğinin altını çizdiğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Paskalya öncesinde tedbirlerin hafifletilmesi beklentileriyle ilgili olumsuz konuşurken, özellikle İngiliz mutasyonunun varlığı nedeniyle, tüm yaş gruplarının olumsuz etkilendiğini ve sağlık sisteminin de zora girdiğini söyledi.

Haberde, sağlık birimlerinin de alarma geçtiği ve sağlık sisteminin çökmemesi için özel hastanelerde yatak arayışına girdiği kaydedildi.

YENİ KAPANMA OLASI

banner341
Öte yandan Politis gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün giderek daha da kötüleştiğini ve yeni bir kapanmanın olası olduğunu yazdı.

Gazete, hastanelerin alarm verdiğini ve yoğun bakımlardaki hasta sayısının 70’e dayandığını; 271 hastanın Covid-19 tedavisi gördüğünü ve 68’inin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Haberde, aşılama programına bakıldığında ise 51-52 yaş grubunun aşılanması için randevuların açıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de, okullarda yapılan testlerde 3 günde 80 pozitif vaka tespit edildiğini yazdı.

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2021 12:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit sonrası Güney’de 38 bin İngiliz
Brexit sonrası Güney’de 38 bin İngiliz
Anastasiadis Çarşamba günü Yunanistan’a gidiyor
Anastasiadis Çarşamba günü Yunanistan’a gidiyor
Güney Kıbrıs, BM Dünya Mutluluk Raporu’nda 39’uncu sırada
Güney Kıbrıs, BM Dünya Mutluluk Raporu’nda 39’uncu sırada
Güney’de 852 yeni vaka, 3 kişi vefat etti
Güney’de 852 yeni vaka, 3 kişi vefat etti
Güney'de 786 yeni vaka
Güney'de 786 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ın kamu borcu 24,8 milyar Euro
Güney Kıbrıs’ın kamu borcu 24,8 milyar Euro
Güney Kıbrıs 80 bin doz üzerinde aşı alacak
Güney Kıbrıs 80 bin doz üzerinde aşı alacak
Güney Kıbrıs’ta pasaportlar “Bir alana bir bedava” gibi dağıtılmış
Güney Kıbrıs’ta pasaportlar “Bir alana bir bedava” gibi dağıtılmış
Rum Siyasiler Dendias’ı haklı buldu
Rum Siyasiler Dendias’ı haklı buldu
Anastasiadis Cenevre Tezlerini Açıkladı…
Anastasiadis Cenevre Tezlerini Açıkladı…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim