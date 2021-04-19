Güney Kıbrıs’ta vakaların artışı nedeniyle önlemlerinin artırılması gündemde

Alithia gazetesi, vakaların son günlerde 800’lere ulaşması nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, müdahil makamları epidemiyolojik durum değerlendirmesi yapmak üzere Başkanlık Sarayı’nda olağanüstü toplantıya çağırdığını ve yetkililerin, vakaların ileriki günlerde bu denli yüksek seyretmesi halinde, sert tedbirler alınması gerekeceğinin altını çizdiğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Paskalya öncesinde tedbirlerin hafifletilmesi beklentileriyle ilgili olumsuz konuşurken, özellikle İngiliz mutasyonunun varlığı nedeniyle, tüm yaş gruplarının olumsuz etkilendiğini ve sağlık sisteminin de zora girdiğini söyledi.

Haberde, sağlık birimlerinin de alarma geçtiği ve sağlık sisteminin çökmemesi için özel hastanelerde yatak arayışına girdiği kaydedildi.

YENİ KAPANMA OLASI

Öte yandan Politis gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntünün giderek daha da kötüleştiğini ve yeni bir kapanmanın olası olduğunu yazdı.

Gazete, hastanelerin alarm verdiğini ve yoğun bakımlardaki hasta sayısının 70’e dayandığını; 271 hastanın Covid-19 tedavisi gördüğünü ve 68’inin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Haberde, aşılama programına bakıldığında ise 51-52 yaş grubunun aşılanması için randevuların açıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de, okullarda yapılan testlerde 3 günde 80 pozitif vaka tespit edildiğini yazdı.