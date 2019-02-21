Güney Kıbrıs’ta Somalili baba 5 aylık bebeğine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltında

BEBEĞE YAPILAN İLERİ TETKİKLERDE TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANMADI

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Somalili bir babanın, 5 aylık bebeğine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, olayın, annenin bebeğini aşıya götürdüğü zaman, doktor muayenesinde ortaya çıktığını; muayeneyi yapan doktorun bebeğe istismarda bulunulduğundan şüphelendiğini ve bebeğe daha ileri muayene yapıldığını yazdı.

Gazete, ileri muayenede ortaya çıkan bulgulara göre bebeğe tecavüz edilmediğini ve bebeğin altı temizlenirken, bebeğe zarar verilmiş olabileceği üzerinde durulduğunu kaydetti.

Haberde, babanın önceki gün anne yokken bebeğin bakımını üstlendiği ve anne eve döndüğünde, bebekte birtakım belirtiler gördüğünü; annenin polise verdiği ifadede babaya bebeğin altını nasıl temizleyeceğini gösterdiğini ve babanın bebeğe yanlışlıkla zarar vermiş olabileceğini söylediği belirtildi.

Gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.