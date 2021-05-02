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Güney Kıbrıs’ta polis ve itfaiye memurlarından serzeniş

 Rum polisinin ilgili  (asayiş) şubesi ve itfaiyesinin  “EŞİTLİK” isimli şube/sendikası, dün akşamdan beri Güney Kıbrıs genelinde gençler tarafından çıkartılan yangınlar ve molotof atılarak devriye otosuna saldırılması gibi olaylar nedeniyle bugün “kimse uyarılarımıza kulak asmadı” serzenişinde bulundu.

02 Mayıs 2021 Pazar 14:15
Güney Kıbrıs’ta polis ve itfaiye memurlarından serzeniş
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Rum haber kaynakları, Paskalya kutlamaları çerçevesinde kontrolsüz şekilde çatapat atılması ve büyük ateşler yakılarak son 24 saat içerisinde çıkan yangın sayısının 261’e ulaştığına, polis ve itfaiyenin kâbus gibi bir gece geçirdiğine dikkat çekti.
Polis ve İtfaiye görevlilerinin bağlı olduğu ilgili birim tarafından yayımlanan açıklamada, güvenlik personeline “tek başımıza olduğumuzu anlayın” diye seslenilirken, Polis Teşkilatı ve siyasi liderliğe “elinize güvenlik mensuplarının kanı bulaşmadan önce payınıza düşen sorumluluğu üstlenin” çağrısı yapıldı. 

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Son Güncelleme: 02.05.2021 14:25
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