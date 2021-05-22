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Güney Kıbrıs’ta nüfusun yaklaşık yarısı aşılandı

 Güney Kıbrıs’ta nüfusun yaklaşık yarısının koronavirüs aşısı olduğu belirtildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00
Güney Kıbrıs’ta nüfusun yaklaşık yarısı aşılandı
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Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, 20 Mayıs tarihine kadar toplamda 490 bin 456 aşı yapıldığını, yüzde 47.7’ye denk gelen 353 bin 168 kişinin ilk doz, yüzde 18.6’ya denk gelen 137 bin 288 kişinin ise ikinci doz aşı olduğunu yazdı.

ANASTASİADİS’TEN AÇIKLAMA

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, aşı programı ve diğer gelişmeleri değerlendirirken yaptığı açıklamada, vaka sayılarının çift hanelere düşmesinin rehavete kapılmalarını gerektirmediğini söyledi.

Son günlerdeki iyileşen rakamlardan dolayı daha ileri gevşemelerin olup olmayacağı şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, aşılamaların yanıt olduğunu, alınan ve alınmakta olan tedbirlerin çabaların başarısını ortaya koyduğunu ancak bugüne kadar sağlanan başarının rehavete kapılmalarını gerektirmediğini belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca “aşılamayla birlikte yaşamımızı geri aldık” ifadesini kullandı.

39 YAŞINDAKİ KADININ DURUMU

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Baf’ta AstraZeneca aşısı olan 39 yaşındaki İngiliz kadında ciddi yan etkilerin (tromboz) görülmesinin ardından tüm verilerin, durumu araştırmaya başlayan Avrupa İlaç Ajansı’na gönderildiğini yazdılar.      

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İngiliz kadının 6 Mayıs’ta aşı olduğunu anımsatan gazete, Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde tedavi gördüğünü ve durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Habere göre Rum Farmakoloji Hizmetleri Dairesi Müdür Vekili Elena Panayiotopulu, yaptığı açıklamada 39 yaşındaki kadının tromboz (pıhtı yapışması) geçmişinin bulunduğunun görülmediğini söyledi.

İngiliz kadın ile ilgili tüm verilerin Avrupa İlaç Ajansı’na gönderildiğini ifade eden Panayiotopulu, sağlık açısından kadının aile geçmişinin de henüz netlik kazanmadığını belirtti.

BAF “COVIDFREE” BÖLGESİ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde,  20 Mayıs tarihinin Baf şehri için dönüm noktasını teşkil ettiğini, o tarihte Baf bölgesinde herhangi bir Kovid-19 vakasının tespit edilmediğini yazdı.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığının geçtiğimiz Perşembe akşamı açıkladığı rakamlar neticesinde aylardan sonra ilk kez Baf bölgesinde “0” vaka görüldüğünü belirtti.

Gazete Baf bölgesinde son zamanlarda çıkan vaka sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek nitelikte olduğuna, pozitiflik oranının ise nerdeyse 0’a yaklaştığına da dikkati çekti.

(FK/HA)

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Son Güncelleme: 22.05.2021 12:41
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