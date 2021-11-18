banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor
Bütçe görüşmelerinde son gün
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
banner404

Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim dün üretildi

Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün (POP) olarak ilk hellimin dün üretildiği haber verildi.

18 Kasım 2021 Perşembe 12:45
Güney Kıbrıs’ta menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim dün üretildi

Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (POP) olarak tescil edilmesinden bir buçuk ay sonra, dün Frenaros’ta bulunan “Somis Dairy Industry’de”, menşe ismi korumalı ürün olarak ilk hellim üretiminin yapıldığını yazan Haravgi gazetesi, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in de üretim yerine giderek süreci izlediğini belirtti.

Açıklamasında dünkü günü kastederek “bunun memnuniyet dolu bir gün olduğunu” ifade eden Kadis, geriye kalan peynir üreticilerini de bu prosedüre dahil olmaya çağırdı.

banner341
İskandinavya’ya hellim tedarik eden ve ülkenin tarihi peynir üreticilerinden olan “Somis Dairy Industry” ile başarılı bir sinerjiye sahip olduklarını da dile getiren Rum bakan, İsveç’in dünyada kişi başına hellim tüketiminde ikinci ülke olduğunu ifade etti.

Kadis, henüz gerektiği gibi hellim üretimi sürecine başlamayan üreticiler olduğunu, çünkü bunlardan bazılarının ya tüketmek istedikleri stokları ya da başka sebepler bulunduğunu ifade etti.

Tarım Bakanı Kostas Kadis, tesiste üretilen hellimlerin standarda uygunluğu sürecini onaylayacak kontrol biriminin önümüzdeki günlerde üretim tesisine gidecek olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2021 14:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres: "Adadan Türk askerinin tamamen çekilmesi çok zor"
Guterres: "Adadan Türk askerinin tamamen çekilmesi çok zor"
Güney Kıbrıs'ta 346 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 346 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta pandeminin sonlandırılması ve aşı teşviki için yeni öneriler
Güney Kıbrıs’ta pandeminin sonlandırılması ve aşı teşviki için yeni öneriler
Petridis: “Türkiye’nin tavrı AB için de tehdit”
Petridis: “Türkiye’nin tavrı AB için de tehdit”
KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki
KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki
Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni düzenlemeler…
Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni düzenlemeler…
Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor
Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor
Anastasiadis’ten açıklamalar
Anastasiadis’ten açıklamalar
Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı
Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı
KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!
KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim