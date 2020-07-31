Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bulaşma oranı yükseldi

SON 24 SAATE 10 YENİ VAKA

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vaka sayılarında son günlerde yaşanan artış, Rum basınında geniş yer alırken, virüsün bulaşma oranının arttığı ve yeni önlemlerin alınmasının beklendiği vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi, “Bulaşıcılık Oranı Yükseldi – Artık 1:2-1:3 Civarlarında – Hükümet Önlemler Almaya Hazırlanıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün 10 yeni Koronavirüs vakasının tespit edildiğini, bu durumun, virüsün bulaşıcılık oranının arttığını ortaya koyduğunu belirterek, Rum hükümetinin yeni önlemler açıklamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın Korona virüsüyle mücadelede Mart ayındaki verilere geri döndüğünü, dün yeni 10 vakanın tespit edildiğini belirterek, bu vakalardan altısının ise Limasol’da yapılan sadece 280 test sonucunda bulunmasının endişe yarattığını vurguladı.

Son haftalarda virüsün bulaşma oranının ciddi bir artış gösterdiğini ve 1:1 oranından 1:2 – 1:3 oranına yükseldiğini ifade eden gazete, yani artık pozitif bir kişinin virüsü bir kişiye değil, 2 veya 3 kişiye bulaştırmaya başladığının görüldüğünü belirtti.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun dün bilim kuruluyla gerçekleştirdiği acil toplantıda, herkes tarafından maske takma zorunluluğunun yeniden uygulamaya konması, havaalanlarında gerçekleştirilen günlük test sayısının bine çıkarılması ve zorunlu karantinada kalması gereken kişilerin isimlerinin Rum polisine verilerek, ani baskınlarla kontrol edilmeleri gibi önlemlerin alınmasının gündeme geldiği ifade edildi.

Bu önerilerin bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacağını vurgulayan gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Nikolau’nun ise dünkü açıklamasında, “durumun kendilerini endişelendirdiğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Nikolau, önlemlere uyulmasında gözlemlenen gevşemenin vakaların sayısında artışa sebep olduğunu ifade ederek “toplumda ne yazık ki bir gevşeme gözlemlendiğini, önlemlere uyulması halinde durumun kontrol atlına alınabileceğini” vurguladı.

Gazete, öğretim görevlisi İrini Hristaki’nin ise konuya ilişkin açıklamasında, “ülkedeki epidemik görünümde değişiklik olduğunu ve virüsün toplum içerisinde yayıldığının söylenebileceğini” belirterek “kapalı yerlerde maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve genel hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin” altını çizdi.

Güney Lefkoşa’da da bazı vakaların olduğu ve bunların temas takibinin yapılmakta olduğunu ifade eden Hristaki, sadece Limasol ve Lefkoşa değil, diğer bölgelerde de halkın tedbirli olması çağrısında bulundu.

“VAKA SAYISI BULDUKLARIMIZDAN FAZLA”

Gazete haberinin devamında, uzun bir aradan sonra Güney Kıbrıs’ta referans hastanesi olarak ilan edilen “Mağusa Hastanesi’nin” yeniden faaliyete geçtiğini, toplamda beş kişinin bu hastanede, bir kişinin ise Lefkoşa Genel Hastanesinde tedavi görmekte olduğunu belirtti.

Tespit edilen pozitif vakalardan önemli bir kısmının, semptomlar göstererek başvuruda bulunan kişiler olduğuna dikkat çekilirken, Eğitim görevlisi Hristaki’nin ise konuya ilişkin olarak, “hastanelere gelişler olmaya başladığında, toplumdaki pozitif kişi sayısının bulduklarımızdan fazla olduğunu varsaymaya başlarız” şeklindeki sözleri haberde aktarıldı.

Gazete, son bir ayda tespit edilen 72 vakadan 30’unun Limasol’dan çıktığını, bu kişilerden 5’inin yurt dışı seyahat öyküleri olmasına karşın 25’inin yerel bulaş olduğunu da vurguladı.

Haberde, dün tespit edilen 10 vakadan 8’inin Limasol’da ikamet ettikleri, seyahat geçmişleri olmadıkları ve semptomlar göstermeleri sebebiyle kendi istekleri sonrasında teste tabi tutulduklarına da dikkat çekildi.

ABD’DEN GÜNEY KIBRIS’A SAĞLIK MALZEMESİ YARDIMI

Gazete bir diğer haberinde ise, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin Güney Kıbrıs’a koruyucu malzeme ve tüketim malzemeleri hibe ettiğini yazdı.

Habere göre ABD Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber dün Rum Sağlık Bakanı Yoannu’yla gerçekleştirdiği görüşmede, söz konusu malzemeleri teslim ederek, ilk kez gerçekleştirilen bu hibenin devam edeceği ve salgının önlenmesi konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirileceği mesajını verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla duyurdular:

Politis: “Limasol’da 8 Yeni Vaka – Sahip Olmamız Gereken Şey Endişe ve Bir Maske”.

Haravgi: “Vakaların Artması Maske Kullanımını Getiriyor – Korona Vakalarının Önlenmesi İçin Yeni Önlemler”.

Alithia: “İlk 280 Örnekte 6 Pozitif – Limasol’daki Rastgele Örnek Alımın Sonrasında Şok Gelişme – Epidemik Görünüm Değişiyor”.