Güney Kıbrıs’ta internet suçlarına karşı ortak işbirliği

Alithia’nın haberine göre, sözkonusu kurum ve kuruluşların, güçlerini, uzmanlıklarını ve tecrübelerini, vatandaşları ve/veya kurumları dolandırmak için elektronik yöntemler kullananlar karşısında koruma kalkanı meydana getirmek hedefiyle “Aspis” isimli ortak bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

Yapılan açıklamaya göre “Aspis” (Bilgi Güvenliği) isimli kampanyanın, vatandaşları, dolandırıcıların kişisel verilerine veya banka hesaplarına erişmek veya paralarını almak hedefiyle vatandaşları sahte prosedürlere dahil etme konusunda uyguladıkları uygulamalar bilgilendirme amacı taşıdığı ifade edildi.



KAYIT DIŞI EKONOMİ RAKAMLARI

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise “Kıbrıs Üniversitesi Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nin” ülkedeki kayıt dışı ekonomi konusunda yaptığı yeni araştırmadan çıkan sonuçlara yer verildi.



Araştırmanın, Rum kesiminin yalnızca yüksek kayıt dışı ekonomi oranları sergilemekle kalmayıp, diğer Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında, bu durumun Rum kesiminde oldukça yaygın olduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, yapılan araştırmanın iki metot kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.Birinci metoda göre, Rum kesiminde kayıt dışı ekonominin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yüzdesi olarak yüzde 11-18 arasında seyrettiğini yazan gazete, ikinci metoda göre ise bunun GSYİH’ya yönelik yüzde 25-34 arasında seyrettiğini belirtti.Araştırmanın 1995-2018 yıllarını kapsadığını kaydeden gazete, araştırmanın, kayıt dışı ekonominin en büyük yükselişini, ekonomik krizden önce, 2010 yılında sergilediğini gösterdiğini ekledi.