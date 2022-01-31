Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalılardan Rusya protestosu

Daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir grup Ukraynalının, dün Limasol’da düzenledikleri protesto etkinliğinde, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası askeri müdahalesine karşı olduklarını ifade ederek, buna paralel olarak bölgede meydana getirilen gerilim konusunda da endişe belirttikleri haber verildi.