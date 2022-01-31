banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner404
Flaş Haber
Lefkoşa’da kaza!
Kapat

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalılardan Rusya protestosu

Daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir grup Ukraynalının, dün Limasol’da düzenledikleri protesto etkinliğinde, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası askeri müdahalesine karşı olduklarını ifade ederek, buna paralel olarak bölgede meydana getirilen gerilim konusunda da endişe belirttikleri haber verildi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:30
Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalılardan Rusya protestosu

Ukraynalıların dün sabah Limasol’a bağlı “Molu” bölgesinde bir protesto etkinliği düzenlediklerini yazan Fileleftheros gazetesi, etkinlikte yer alanların, ellerinde afişler tutarak ve sloganlar atarak ülkelerine yönelik yaklaşan Rus saldırısını protesto ettiklerini belirtti.
Protesto etkinliğinde yer alan Ukraynalıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sloganlar attıkları da ifade edildi.

banner341
                              
 

banner360
Son Güncelleme: 31.01.2022 11:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta huzurevleri sıkı gözetimde
Güney Kıbrıs’ta huzurevleri sıkı gözetimde
Baf Akademik haritada
Baf Akademik haritada
Nuris AB’den ortak mülteci politikası istiyor
Nuris AB’den ortak mülteci politikası istiyor
Tatar’ın Fileleftheros'taki söyleşisine yorumlar…
Tatar’ın Fileleftheros'taki söyleşisine yorumlar…
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 2 bin 225 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 2 bin 225 yeni vaka
Metsola: “Top Türkiye’nin sahasında”
Metsola: “Top Türkiye’nin sahasında”
Tatar, Fileleftheros’a konuştu
Tatar, Fileleftheros’a konuştu
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu Rumları uyardı
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu Rumları uyardı
Rum basını: “Kasulidis kendisini atayan Anastasiadis’in çok önünde”
Rum basını: “Kasulidis kendisini atayan Anastasiadis’in çok önünde”
Anastasiadis’ten Avrupa Konseyi’ne öneri sunma hazırlığı
Anastasiadis’ten Avrupa Konseyi’ne öneri sunma hazırlığı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim