Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Ukraynalılardan Rusya protestosu

Ukraynalıların dün sabah Limasol’a bağlı “Molu” bölgesinde bir protesto etkinliği düzenlediklerini yazan Fileleftheros gazetesi, etkinlikte yer alanların, ellerinde afişler tutarak ve sloganlar atarak ülkelerine yönelik yaklaşan Rus saldırısını protesto ettiklerini belirtti.
Protesto etkinliğinde yer alan Ukraynalıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sloganlar attıkları da ifade edildi.
Ukraynalıların dün sabah Limasol’a bağlı “Molu” bölgesinde bir protesto etkinliği düzenlediklerini yazan Fileleftheros gazetesi, etkinlikte yer alanların, ellerinde afişler tutarak ve sloganlar atarak ülkelerine yönelik yaklaşan Rus saldırısını protesto ettiklerini belirtti.