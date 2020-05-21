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Güney Kıbrıs’ta havalimanlarının 9 Haziran’da açılması gündemde

Turistler 20 Haziran’da gelmeye başlayacak

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:11
Güney Kıbrıs’ta havalimanlarının 9 Haziran’da açılması gündemde
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Havalimanlarının 9 Haziran’da açılması konusunda görüş birliği bulunan Güney Kıbrıs’ta net tarih yarın toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak.

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun yarın toplanarak, havalimanlarının açılması ve turistlerin gelmeye başlamasıyla ilgili tarihi netleştireceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Bilim Kurulu ile bir araya gelerek, toplam 20 ülkenin epidemiyolojik görüntüye göre kategorize edilmesini ve bu ülkelerden Güney Kıbrıs’a gidecek turistler için somut tedbirler belirlenmesini istediğini yazdı.

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Gazete, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının 9 Haziran’da çalışmaya, turistlerin de 20 Haziran’dan itibaren gelmeye başlaması konusunda hemfikir olunduğunu; ancak nihai kararın yarınki toplantıda verileceğini kaydetti.

9 Haziran itibarıyla ticari maksatlı uçuşlara izin verileceğini de belirten gazete, bazı bilgilere göre charter seferlerle Güney Kıbrıs’a giden yolculara uygulanan zorunlu karantinanın da sona erdirilmesinin düşünüldüğünü yazdı.

Haberde, otellerle ilgili durumun ise netleştirilmediği; ancak uçuşların başlatılacak olması nedeniyle, otellerin çalışmaya başlamasının geciktirilemeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Politis ve Alithia gazetesi de, turistlerin gelmeye başlayacağı tarihin 15 Haziran olabileceğini yazdı.

Son Güncelleme: 21.05.2020 12:29
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısta Havalimanları
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