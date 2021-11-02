Güney Kıbrıs’ta Ekim ayı yolcu trafiği açısından en iyi ay oldu

Fileleftheros gazetesi “Havalimanları Ekim Ayında Uçtu- Yolcu Trafiği 1 Milyona Yaklaştı ve Ağustos Ayını Geçti” başlıklı haberinde, Hermes Airports’tan yapılan açıklamaya göre, yolcu gidiş-gelişlerinin Ekim ayında 951 bin 820’ye ulaştığını ve bunlardan 619 bin 501’inin Larnaka, 332 bin 319’unun da Baf Havalimanı’ndan olduğu kaydetti.

Bu rakamın geleneksel olarak en fazla seyahatin yapıldığı Ağustos ayındaki rakamı geçtiğini kaydeden gazete, Ağustos ayındaki gidiş gelişlerin ise 867 bin 97’de kaldığını belirtti.

Geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kıbrıs’ta yolcu trafiğinde meydana gelen önemli artışın, büyük ölçüde İngiltere’den turist akışının yeniden başlaması ve Rumların yurt dışı tatillerinden kaynaklandığı da ifade edildi.