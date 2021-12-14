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Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı, 662 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde Covid-19’dan bir can kaybı olurken, yapılan 80 bin 985 test sonucunda 662 yeni vaka saptandığı açıklandı.

14 Aralık 2021 Salı 21:45
Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı, 662 yeni vaka

Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

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Güneyde toplam vaka sayısı 142 bin 228’e, can kayıpları da 612’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca, hastanelerde tedavileri süren 159 hastadan 59’unun durumunun kritik olduğu ifade edildi.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 23:50
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