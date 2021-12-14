Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı, 662 yeni vaka

Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca, hastanelerde tedavileri süren 159 hastadan 59’unun durumunun kritik olduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde Covid-19’dan bir can kaybı olurken, yapılan 80 bin 985 test sonucunda 662 yeni vaka saptandığı açıklandı.
Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca, hastanelerde tedavileri süren 159 hastadan 59’unun durumunun kritik olduğu ifade edildi.