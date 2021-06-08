Güney Kıbrıs’ta 60 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 435 test neticesinde 60 yeni vaka belirlendi, 66 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Hastanelerde tedavi gören 45 hastadan 19’unun durumunun kritik olduğu da belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 435 test neticesinde 60 yeni vaka belirlendi, 66 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 435 test neticesinde 60 yeni vaka belirlendi, 66 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Hastanelerde tedavi gören 45 hastadan 19’unun durumunun kritik olduğu da belirtildi.