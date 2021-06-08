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Güney Kıbrıs’ta 60 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 435 test neticesinde 60 yeni vaka belirlendi, 66 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.

08 Haziran 2021 Salı 20:45
Güney Kıbrıs’ta 60 pozitif vaka
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 435 test neticesinde 60 yeni vaka belirlendi, 66 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.

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Güneyde toplam ölü sayısı 365’e, vaka sayısı ise 72 bin 919’a çıktı.

Hastanelerde tedavi gören 45 hastadan 19’unun durumunun kritik olduğu da belirtildi.

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Son Güncelleme: 08.06.2021 21:06
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