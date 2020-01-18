Güney Kıbrıs’ta 6 ciddi grip vakası

Alithia gazetesi “6 Ciddi Vaka Kaydedildi-1 Kişi Hala Yoğun Bakımda Bulunuyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta, 13 Ocak tarihine kadar 6 ciddi grip vakasının kaydedildiğini, bunlardan 5’inin ya taburcu olduğunu ya da özel servislerde tedavi gördüğünü belirtti.
Gazete, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde ise şu anda 1 kişinin, ciddi grip vakası olarak tedavi gördüğünü yazdı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, uzmanların, Ocak ayı sonuna ilişkin “grip saldırısı” konusundaki öngörülerinin, doğrulanmaya başlandığını belirtti.
6 ciddi grip vakasından 2’sinin ise 13 ve 17 yaşlarındaki çocuklar olduğunu yazan gazete, geriye kalanların ise 68-80 yaş aralığında olduğunu belirtti.