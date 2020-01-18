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Güney Kıbrıs’ta 6 ciddi grip vakası

Güney Kıbrıs’ta, 13 Ocak tarihine kadar, yoğun bakımlarda tedavi gören 6 ciddi A gribi vakası kaydedildiği belirtildi. 

Güney Kıbrıs’ta 6 ciddi grip vakası

Güney Kıbrıs’ta, 13 Ocak tarihine kadar, yoğun bakımlarda tedavi gören 6 ciddi A gribi vakası kaydedildiği belirtildi. 

18 Ocak 2020 Cumartesi 10:43
Güney Kıbrıs’ta 6 ciddi grip vakası


Alithia gazetesi “6 Ciddi Vaka Kaydedildi-1 Kişi Hala Yoğun Bakımda Bulunuyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta, 13 Ocak tarihine kadar 6 ciddi grip vakasının kaydedildiğini, bunlardan 5’inin ya taburcu olduğunu ya da özel servislerde tedavi gördüğünü belirtti. 
Gazete, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde ise şu anda 1 kişinin, ciddi grip vakası olarak  tedavi gördüğünü yazdı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, uzmanların, Ocak ayı sonuna ilişkin “grip saldırısı” konusundaki öngörülerinin, doğrulanmaya başlandığını belirtti. 

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Gazete, Güney Kıbrıs’ta 13 Ocak tarihine kadar 118 doğrulanmış vaka bulunduğunu, bunlardan 6’sının ise ciddi olarak kaydedildiğini yazdı.
6 ciddi grip vakasından 2’sinin ise 13 ve 17 yaşlarındaki çocuklar olduğunu yazan gazete, geriye kalanların ise 68-80 yaş aralığında olduğunu belirtti. 

 

Son Güncelleme: 18.01.2020 13:59
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Güney Kıbrıs’ta 6 Ciddi Grip Vakası
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