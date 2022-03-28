Güney Kıbrıs’ta 6 bin 494 yeni vaka

Toplam vaka sayısının 416 bin 514’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 930'a ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 190 hastanın 21'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
28 Mart 2022 Pazartesi 20:30
Son Güncelleme: 28.03.2022 23:11
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği son 24 saat içinde 115 bin 930 test sonucunda 6 bin 494 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısının 416 bin 514’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 930'a ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 190 hastanın 21'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.