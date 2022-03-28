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Güney Kıbrıs’ta 6 bin 494 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği son 24 saat içinde 115 bin 930 test sonucunda 6 bin 494 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

28 Mart 2022 Pazartesi 20:30
Güney Kıbrıs’ta 6 bin 494 yeni vaka

Toplam vaka sayısının 416 bin 514’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 930'a ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, tedavisi süren 190 hastanın 21'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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Hayatını kaybedenlerin 80 ve 90 yaşlarında iki erkek ile 77 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 28.03.2022 23:11
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