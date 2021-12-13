Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş arası aşılama başlıyor

Rum haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, “Omikron” varyantının yayılmasını önlemek adına yeni önlemler aldığını, önlemler arasında 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başlanmasının da olduğunu belirttiler.

Habere göre, 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına 16 Aralık tarihinden itibaren başlanıyor.

Pozitif vakaların temaslılarına 72 saat içerisinde antijen ve 7 gün sonra da PCR testi gerçekleştirme zorunluluğu da getirilirken, 3ncü doz aşıyı alanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor.



Ayrıca, 3’üncü doz için öngörülen 6 aylık süre, 5 ay iki haftaya çekildi.



