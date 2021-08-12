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Güney Kıbrıs’ta 402 yeni vaka, 2 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 53 bin 484 testle 402 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, salgından dolayı 2 kişi daha bugün hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2021 Perşembe 19:45
Güney Kıbrıs’ta 402 yeni vaka, 2 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 454'e, toplam vaka sayısı ise 107 bin 887'ye ulaştı.

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Tedavisi süren 276 hastanın 95'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Tedavi görenlerin yüzde 84,43'ünün ise aşı geçmişi olmadığına işaret edildi.

Hayatını kaybedenlerin 72 ve 91 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 12.08.2021 19:52
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