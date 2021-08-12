Güney Kıbrıs’ta 402 yeni vaka, 2 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 454'e, toplam vaka sayısı ise 107 bin 887'ye ulaştı.

Tedavisi süren 276 hastanın 95'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Tedavi görenlerin yüzde 84,43'ünün ise aşı geçmişi olmadığına işaret edildi.

Hayatını kaybedenlerin 72 ve 91 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.