Güney Kıbrıs’ta 402 yeni vaka, 2 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 454'e, toplam vaka sayısı ise 107 bin 887'ye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin 72 ve 91 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 53 bin 484 testle 402 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, salgından dolayı 2 kişi daha bugün hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 454'e, toplam vaka sayısı ise 107 bin 887'ye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin 72 ve 91 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.