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Güney Kıbrıs’ta 2 bin 351 yeni vaka, 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 95 bin 740 koronavirüs testi sonucunda 2 bin 351 yeni vaka saptandı, 1 hasta hayatını kaybetti.

15 Ocak 2022 Cumartesi 20:00
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 351 yeni vaka, 1 can kaybı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 223 bin 767'ye, toplam can kayıplarının 673'e yükseldiğini açıkladı.

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Tedavi gören hasta sayısı 270, durumu ciddi olanların sayısı 88 olarak açıklandı.

Hayatını kaybeden hastanın Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşında bir hasta olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 15.01.2022 21:40
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