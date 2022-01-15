Güney Kıbrıs’ta 2 bin 351 yeni vaka, 1 can kaybı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 223 bin 767'ye, toplam can kayıplarının 673'e yükseldiğini açıkladı.
Hayatını kaybeden hastanın Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşında bir hasta olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 95 bin 740 koronavirüs testi sonucunda 2 bin 351 yeni vaka saptandı, 1 hasta hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 223 bin 767'ye, toplam can kayıplarının 673'e yükseldiğini açıkladı.
Hayatını kaybeden hastanın Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşında bir hasta olduğu belirtildi.