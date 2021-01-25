Güney Kıbrıs’ta 126 vaka, 2 ölüm!

Güney Kıbrıs’ta Covid 19’dan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 12 bin 805 test sonucunda 126 yeni vaka belirlendi.
Toplam ölü sayısı ise, bugün hayatını kaybeden 60 ve 69 yaşındaki iki kişiyle beraber 188’e yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta Covid 19’dan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 12 bin 805 test sonucunda 126 yeni vaka belirlendi.
Güney Kıbrıs’ta Covid 19’dan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 12 bin 805 test sonucunda 126 yeni vaka belirlendi.
Toplam ölü sayısı ise, bugün hayatını kaybeden 60 ve 69 yaşındaki iki kişiyle beraber 188’e yükseldi.