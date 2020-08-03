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Güney Kıbrıs’ta 12 bin 410 göçmen koruma statüsünde

Güney Kıbrıs’ta göçmen koruma statüsünde 12 bin 410 kişi bulunduğu bildirildi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30
Güney Kıbrıs’ta 12 bin 410 göçmen koruma statüsünde
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Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki göçmenler ve siyasi sığınma başvurusunda bulunan kişilerle ilgili bazı rakamlara yer verildi.

Buna göre, bugün Güney Kıbrıs’ta koruma statüsünde 12 bin 410 göçmen bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 20 bin kişinin siyasi sığınma başvurusunun ise beklemede olduğunu kaydetti.

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“HER BİRİNİN ARKASINDA SARSICI BİR HİKAYE VAR”

Her göçmenin arkasında “sarsıcı” bir hikaye olduğunu belirten gazete, bunların evlerinden ayrılıp, geriye dönüp dönmeyeceklerini bilmeyen kişiler olduğunu ekledi.

Son Güncelleme: 03.08.2020 11:24
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Göçmenler
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