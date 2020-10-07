Güney Kıbrısla Lübnan arasında kaçak mültecilerle mücadele için işbirliği

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile Lübnan İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Abbas İbrahim’in dün yaptıkları görüşmede, Lübnan’dan özellikle son dönemde Güney Kıbrıs’a giden kaçak mültecilerin ele alındığını ve iki ülke arasında 2002 yılında imzalanan anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması gerekliliğinin vurgulandığını yazdı.

Gazete, görüşmede ayrıca, iki ülkenin FRONTEX’ten yardım almak da dahil, tüm yasadışı yollarla göç etme faaliyetlerinin önüne geçebilmek için koordineli çaba göstermek konusunda anlaşma yaptığını kaydetti.



Haberde, Lübnan’ın Güney Kıbrıs’a gidecek tekneleri engelleyeceği; yasadışı yollarla giden mültecilerin de, yola çıktıkları yere geri dönecekleri konusunda da hemfikir olunduğu belirtildi.