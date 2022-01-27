banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse iki can daha!
Son Dakika
Koronavirüse iki can daha!
Seçim sonuçlarına itiraz için son gün!
İtirazlar için son gün!
150 Bin TL’yi alamayınca…
150 Bin TL’yi alamayınca…
Yeni hükümet oluşumu konusunda 3 parti arasında mutabakata varıldı
3 parti arasında mutabakat
Gazete manşetleri 27 Ocak 2022 Perşembe
Gazete manşetleri
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemleri güçlendiriliyor

Rum Savunma Bakanlığının, Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO), Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemlerini güçlendirecek sistemler tedarik edilmesi için, çeşitli ülkeler tarafından sunulan önerileri derinlemesine incelemeyi tamamladığı haber verildi.

27 Ocak 2022 Perşembe 12:30
Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemleri güçlendiriliyor

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ın Uçaksavar Sistemleri Güçlendiriliyor” başlığıyla yer verdiği ve Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin “güvenilir bilgilerine” dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemlerinin güçlendirilmesinin bakanlığın gündeminin üst sıralarında bulunduğunu ve mümkün olan en kısa zamanda bir sonuca bağlanması için, bunun bakanlığın ilk öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
Gazete, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, aday sistemlerin değerlendirilmesinin başladığını ve Rum Savunma Bakanlığının bahse konu sistemin satın alınmasına ilişkin nihai karar konusunda son aşamada bulunduğunu kaydetti.
Bahse konu sistemin, sahip olduğu menzille ve RMMO’nun mevcut silah sistemleriyle bağlantılı olarak “adanın tümünü kapsayacağını” iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemlerinin güçlendirilmesinin, RMMO’nun ihtiyaçları için, Güney Kıbrıs’ın ulusal hava sahasındaki herhangi bir tehditle başa çıkabilecek bir füze savunma sistemi edinilmesi aracılığıyla gerçekleşeceğini belirtti.
Aynı bilgilere dayanarak, RMMO’nun sahip oluğu mevcut “Mi-35” Rus helikopterlerinin değiştirilmesi amacıyla, Avrupa ülkelerinden birden fazla role sahip askeri helikopterler satın alınması için sunulan tekliflerin de değerlendirme aşamasında bulunduğunu yazan gazete, RMMO’nun aradığı helikopter tipinin, gündüz ve gece uçuşu yapma, bir miktar asker taşıma, arama-kurtarma yapma aynı zamanda füze atma olanağına sahip olduğunu belirtti.
Buna paralel olarak, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, ilgili satın alma sözleşmelerinin Güney Kıbrıs ile Paris arasında Fransa’da imzalanmasının ardından “Exocet Block 3” isimli yeni nesil Fransız uçaksavar füzelerinin mümkün olan en kısa süre içerisinde Rum tarafına gelmesine ilişkin prosedürlerin de başlatıldığını yazan gazete, yeni nesil Exocet’lerin, RMMO’nun sahip olduğu “Exocet Block 2” isimli uçaksavar füzelerinin iki katı menziline sahip olduklarına işaret etti.

banner341
Aynı bilgilere dayanarak, Limasol ve Larnaka limanlarının askeri amaçlar için geliştirilmesine dair prosedürlerin de ilerlediğini yazan gazete, “Mari” (Tatlısu)’da bulunan deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesine dair çalışmanın da neredeyse tamamlandığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulacağını kaydetti.
Rum Savunma Bakanlığının Limasol ve Larnaka limanlarıyla ilgili hedeflerinin, yalnızca savaş gemilerinin demirlemesi için yabancı yatırımcılar tarafından RMMO’ya limanların bir kısmının devredilmesi olduğunu kaydeden gazete, ilk aşamada askeri amaçlar için Limasol limanının düzeyinin yükseltileceğini, akabinde de bunu Larnaka limanının izleyeceğini belirtti.
Gazete, bununla hedeflenen şeyin, Rum Yönetiminin, adayı ziyaret eden dost ülkelerin savaş gemilerine limanlara yanaşma ve mürettebata yerinde hizmet sağlayabilmesiyle alakalı olduğuna da işaret etti.
“Mari” (Tatlısu)’daki deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesindeki hedefin ise, daha büyük savaş gemilerinin demirlemesine imkan sağlanması olduğunu yazan gazete, bunun ise Rum Yönetiminin jeostratejik rolüne ve enerji programına hizmet ederek savunma diplomasisini güçlendireceğini, aynı zamanda bakım, ikmal ve mürettebatın dinlenmesi için bölgeye dost ülkelerden daha çok savaş gemisi çekeceğini ekledi.
                                 
 

banner360
Son Güncelleme: 27.01.2022 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grivas’ın heykeline boyalı saldırı
Grivas’ın heykeline boyalı saldırı
Güney Kıbrıs'ta hastaneler yeniden alarmda
Güney Kıbrıs'ta hastaneler yeniden alarmda
33 yabancı uyruklu şahıs Güney Kıbrıs'tan sınır dışı edilecek
33 yabancı uyruklu şahıs Güney Kıbrıs'tan sınır dışı edilecek
Brexit, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkiledi
Brexit, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkiledi
Rum tarafı, Güven Yaratıcı Önlem önerisini karşılıksız kalacak eylem olarak görüyor
Rum tarafı, Güven Yaratıcı Önlem önerisini karşılıksız kalacak eylem olarak görüyor
Güney Kıbrıs’ta ağır koronavirüs bilançosu!
Güney Kıbrıs’ta ağır koronavirüs bilançosu!
Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu tekeline son veriliyor
Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu tekeline son veriliyor
“Test to stay” dün ilk kez uygulandı
“Test to stay” dün ilk kez uygulandı
RMMO’daki kadın askerler negatif ayrımcılığa maruz kalıyor
RMMO’daki kadın askerler negatif ayrımcılığa maruz kalıyor
Siyasi sığınmacı başvurularında artış
Siyasi sığınmacı başvurularında artış

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim