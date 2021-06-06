Güney Kıbrıs’a 15 düzensiz mülteci daha gitti

Alithia gazetesi, mültecilerin Türk sahillerinden yola çıktıklarını ve Aşağı Pirgo ile Yeşilırmak arasındaki sahile indirildiklerini iddia ederken, bölgede dolaşan 12’si erkek, 3’ü kadın, 15 düzensiz mültecinin bölgedeki karakola götürüldüklerini ve bilgileri kaydedildikten sonra Purnara Mülteci Kampı’na götürüldüklerini yazdı.
06 Haziran 2021 Pazar 13:30
Alithia gazetesi, mültecilerin Türk sahillerinden yola çıktıklarını ve Aşağı Pirgo ile Yeşilırmak arasındaki sahile indirildiklerini iddia ederken, bölgede dolaşan 12’si erkek, 3’ü kadın, 15 düzensiz mültecinin bölgedeki karakola götürüldüklerini ve bilgileri kaydedildikten sonra Purnara Mülteci Kampı’na götürüldüklerini yazdı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 14:17