Güney Kıbrıs yarın kalkacak kısıtlamalar için hazırlanıyor

Rum radyosu konuya ilişkin haberinde, Güney Kıbrıs’ta uygulamada olan karantina kurallarının gevşetilmesinde yarın bir diğer aşamaya geçileceği, okulların bazı sınıflarında yeniden öğrenime başlanılacağını ve perakende satış yapan dükkanların yarın yeniden açılmaya hazırlandığını aktardı.

Haberde, yarın işbaşı yapacak sektörlerde çalışacakların, eğer bugüne kadar yapmamışlarsa, bugün hızlı test yaptırmaları gerektiği belirtildi.

