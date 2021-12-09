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Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları 4 haneli rakamlara çıkabilir

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün okullarda, çalışma alanları ve eğlence yerlerinde yarattığı bulaş zincirleri ile “parti yapmaya” devam ettiği, epidemiyologların, önümüzdeki dönemde günlük vaka sayılarının 4 haneli rakamlara çıkmasını öngördüğü, Noel tatili öncesinde yeni kısıtlama tedbirleri alınması ihtimali bulunduğu bildirildi.

09 Aralık 2021 Perşembe 11:15
Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları 4 haneli rakamlara çıkabilir

Politis’in “Okullarda Kontrolün Kaybedilmesi Riski” başlığıyla manşete çektiği haberinde öğrencilerin okul içlerinde koronavirüs protokollerine uymaması, temaslı kişilerin ve aşısız çeşitli kazalarda öğretmenlerin okullarda aşısız, negatif test sonucu beyan etmeden, maskesiz ve Safepass’sız dolaşması ve bulaş zincirleri oluşturmasının, filyasyon ekiplerinin başını ağrıttığını yazdı.

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Haberde 1-7 Aralık döneminde okullarda yapılan testlerde 220 yeni vaka saptandığını, bunun, okulların içinde bulunduğu durum açısından gösterge olduğuna, Sağlık Bakanı Hacipandelas’ın da, aşı olunması ve protokollere uyulması çağrısı yaptığı “gevşeme olması halinde Noel için ilave kısıtlamalar gelecek” uyarısında bulunduğuna işaret edildi.

Gazete, dünkü haberinde yer verdiği, aşı ve tedavi olmayı reddeden 51 yaşındaki öğretmenin izolasyon altında olduğu evinde koronavirüsten öldüğünün teyit olduğunu ve dün Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edildiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 09.12.2021 12:19
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