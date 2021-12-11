Güney Kıbrıs'ta omicron varyantı tespit edilen vakalar artıyor

Bir eğitim gezisinden dönen öğrenci ve öğretmen grubunda iki omicron vakası daha tespit edildi..

Böylelikle Güney Kıbrıs'ta omicron varyantı tespit edilen vaka sayısı beşe yükseldi

Öte yandan omicron varyantlı ilk üç vakanın tespit edildiği Limasol'daki okulda bugünden itibaren 300 test yapan mobil birim, herhangi bir vakaya rastlamadı.

Bu arada, omicron varyantlı vakaların temaslıları karantinaya alındı.

Omicron varyantının yayılmasını önlemek için bugün 13:00-15:00 saatleri arasında İskoçya'ya eğitim gezisine katılanların yakın temaslıları üzerinde testler yapılacak.