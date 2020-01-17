Güney Kıbrıs'ta çocuk pornosu vakalarında patlama

Alithia’nın haberine göre, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu yılbaşından bugüne kadar Rum polisinin toplam 21, Elektronik Suçlarla Mücadele biriminin de geçen yıl 161 çocuk pornosu vakası ile ilgilendiğini açıkladı.

Çocuk pornosu vakalarındaki artışa ve bu suça karışan kişilerin yaşlarının sürekli düşüyor olmasına dikkat çekilen haberde, dün sonuçlanan aynı konudaki davada 28 ve 45 yaşlarındaki iki kişinin hapis cezası aldığı, 24 yaşındaki bir kişinin ise aynı sebepten tutuklandığı kaydedildi.



Gazete dün Baf’ta tutuklanan kişinin bir okulda güvenlik görevlisi olduğunu ve bir öğrencinin, çıplak fotoğraflarını internette yayınladığı şikayeti üzerine yakalandığını yazdı.