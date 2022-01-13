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Güney Kıbrıs'ta 3 bin 103 yeni vaka, 3 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta bugün Covid 19'dan 3 kişi hayatını kaybederken yapılan 122 bin 16 test sonucunda 3 bin 103 yeni vaka belirlendi.

13 Ocak 2022 Perşembe 20:45
Güney Kıbrıs'ta 3 bin 103 yeni vaka, 3 can kaybı

Ölenlerden ikisinin yaşının 86, birinin ise 89 olduğu belirtildi.

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Hastanede tedavisi devam eden 259 vakanın 87'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. 29 vaka ise entübe olmuş durumda.

Rum haber kaynaklarına göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 672'ye, toplam vaka sayısı ise 218 bin 374'e yükseldi.

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Son Güncelleme: 13.01.2022 21:06
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