Güney Kıbrıs'ta 3 bin 103 yeni vaka, 3 can kaybı

Ölenlerden ikisinin yaşının 86, birinin ise 89 olduğu belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 672'ye, toplam vaka sayısı ise 218 bin 374'e yükseldi.
Son Güncelleme: 13.01.2022 21:06
Güney Kıbrıs'ta bugün Covid 19'dan 3 kişi hayatını kaybederken yapılan 122 bin 16 test sonucunda 3 bin 103 yeni vaka belirlendi.
Ölenlerden ikisinin yaşının 86, birinin ise 89 olduğu belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 672'ye, toplam vaka sayısı ise 218 bin 374'e yükseldi.