Güney Kıbrıs'ta 3 bin 103 yeni vaka, 3 can kaybı

Ölenlerden ikisinin yaşının 86, birinin ise 89 olduğu belirtildi.

Hastanede tedavisi devam eden 259 vakanın 87'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. 29 vaka ise entübe olmuş durumda.

Rum haber kaynaklarına göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 672'ye, toplam vaka sayısı ise 218 bin 374'e yükseldi.