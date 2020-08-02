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Güney Kıbrıs'ta 26 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün 26 yeni Covid 19 vakası açıklandı. 15'i dün gece yapılan testlerlerle belirlenmiş ancak bu sabah duyurulmuştu. Toplam vaka 1150.

02 Ağustos 2020 Pazar 19:18
Güney Kıbrıs'ta 26 yeni vaka
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Güney Kıbrıs'ta bugün 26 yeni Covid 19 vakası açıklandı. 15'i dün gece yapılan testlerlerle belirlenmiş ancak bu sabah duyurulmuştu. Toplam vaka 1150.

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Rum kaynaklarına göre, 11 yeni vakadan 6’sı yurtdışından gelenler, 2’si kendi isteğiyle test yaptıranlar, 1'i pozitif vakayla temaslılar arasından belirlendi.

Vakaların 1'i doğuma girmeden önce yapılan testlerle, 1'i ise şahsi doktorunun yönlendirmesiyle test yaptırması sonucunda tespit edildi.

Bakanlığın dün yaptığı testlerle belirlediği ancak bu sabah duyurduğu 15 vakanın 10'u, Sağlık Bakanlığı'nın virüsün ne kadar yayıldığını tespit etmek amacıyla Limasol bölgesinde rastgele yaptırdığı 3 bin test sonucunda belirlendi. 5 vakanın ise özel olarak yapılan testlerle ortaya çıktığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 02.08.2020 19:29
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGüney Kıbrıs
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